Agricoltura, confronto con Agea su pagamenti, semplificazione e nuova piattaforma

Prende forma l’ipotesi di anticipare l’erogazione dei pagamenti in agricoltura a partire dal 26 luglio, on chiusura dei saldi entro il 31 gennaio. E’ quanto emerso ieri, martedì 30 giugno, nei lavori della Commissione Politiche Agricole, svoltasi a Roma, nel corso della quale è intervenuto il Direttore Generale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Fabio Vitale. All’appuntamento era presente l’Assessora all’Agricoltura e Risorse Naturali, Speranza Girod.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra AGEA e tutti gli Assessori regionali su alcuni dossier centrali per il comparto agricolo nazionale.

Oltre all’ipotesi sull’anticipazione, durante la riunione è stata presentata una nuova piattaforma di scenari previsionali, già sperimentata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e ora messa a disposizione delle Regioni per favorire un più efficace coordinamento tra programmazione finanziaria e politica agricola.

Al centro del confronto, anche il tema della semplificazione dei bandi regionali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole, mantenendo al contempo le specificità territoriali.

“È stata una giornata di confronto utile e concreto – sottolinea l’Assessore Speranza Girod – Gli strumenti illustrati da AGEA vanno nella direzione di una maggiore certezza per le nostre imprese agricole. La Valle d’Aosta continuerà a lavorare nelle sedi opportune, curando il dialogo tecnico con AGEA, nelle sue strutture di Coordinamento e di Organismo pagatore, nell’obiettivo di salvaguardare gli interessi degli agricoltori valdostani.”