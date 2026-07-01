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  • Aosta
  • Ultima modifica: 01 Luglio
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Agricoltura, confronto con Agea su pagamenti, semplificazione e nuova piattaforma

Si lavora per anticipare gli acconti al 26 luglio, come emerso ieri nei lavori della Commissione Politiche Agricole
Incontro Agea Speranza Girod
Economia

Prende forma l’ipotesi di anticipare l’erogazione dei pagamenti in agricoltura a partire dal 26 luglio, on chiusura dei saldi entro il 31 gennaio. E’ quanto emerso ieri, martedì 30 giugno, nei lavori della Commissione Politiche Agricole, svoltasi a Roma, nel corso della quale è intervenuto il Direttore Generale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Fabio Vitale. All’appuntamento era presente l’Assessora all’Agricoltura e Risorse Naturali, Speranza Girod.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra AGEA e tutti gli Assessori regionali su alcuni dossier centrali per il comparto agricolo nazionale.

Oltre all’ipotesi sull’anticipazione, durante la riunione è stata presentata una nuova piattaforma di scenari previsionali, già sperimentata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e ora messa a disposizione delle Regioni per favorire un più efficace coordinamento tra programmazione finanziaria e politica agricola.

Al centro del confronto, anche il tema della semplificazione dei bandi regionali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole, mantenendo al contempo le specificità territoriali.

“È stata una giornata di confronto utile e concreto – sottolinea l’Assessore Speranza Girod – Gli strumenti illustrati da AGEA vanno nella direzione di una maggiore certezza per le nostre imprese agricole. La Valle d’Aosta continuerà a lavorare nelle sedi opportune, curando il dialogo tecnico con AGEA, nelle sue strutture di Coordinamento e di Organismo pagatore, nell’obiettivo di salvaguardare gli interessi degli agricoltori valdostani.”

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