Contributo alle cooperative sociali nella variazione di bilancio, la soddisfazione di Fédération des Coopératives

La terza variazione di bilancio della Regione introduce un contributo straordinario alle cooperative sociali operanti in Valle d’Aosta, a titolo di ristoro dei maggiori oneri economici supportati a seguito del rinnovo del CCNL di settore del 5 marzo 2024, che raccoglie la soddisfazione della Fédération des Coopératives Valdôtaines.

“In più occasioni, grazie al tavolo di confronto tra gli Enti ausiliari della Cooperazione e l’Amministrazione regionale, si era evidenziata l’importanza di intervenire a favore delle cooperative sociali per compensare l’aumento del costo del lavoro non riconosciuto dai contratti in essere con la pubblica amministrazione e contenere, così, i possibili impatti negativi su un settore cardine del sistema di welfare valdostano”, commenta il Presidente della Fédération des Coopératives Valdôtaines, Davide Casola. “Il risultato ottenuto ha confermato l’attenzione rivolta alle cooperative sociali e una chiara unità di intenti sulla necessità di salvaguardare la preziosa attività svolta da queste realtà sul territorio regionale e il loro fondamentale ruolo nella promozione del benessere collettivo”.