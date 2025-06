Il 4 e 5 luglio torna “Renewable Thinking”, il Forum delle Energie Rinnovabili

Di cambiamento climatico, sicurezza energetica nazionale, ma anche di soluzioni strategiche per rispondere al fabbisogno di energia, si discuterà venerdì 4 e sabato 5 luglio, presso il Centro Congressi del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent nella terza edizione di “Renewable Thinking”, il Forum delle Energie Rinnovabili ideato da Cva in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura.

Ospiti d’eccezione il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Carmine Masiello, e l’ex Presidente del Consiglio e attuale Rapporteur sul Futuro del Mercato Unico, Enrico Letta. Interverranno inoltre il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente Arera Stefano Besseghini, il presidente dell’Ispra Stefano Laporta e l’Ad di Edison Nicola Monti.

L’evento è accreditato per la formazione continua di architetti, dottori commercialisti, ingegneri e giornalisti. Per l’ottenimento dei crediti, oltre alla registrazione al forum è necessario inoltrare la richiesta secondo le modalità proprie di ogni Ordine.

Qui il programma completo.