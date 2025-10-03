Il Casinò di Saint-Vincent verso l’efficienza energetica: oltre 6 milioni di investimenti con Cva Smart Energy

La casa da gioco di Saint-Vincent si prepara a esser rinnovata dal punto di vista energetico, tecnologico. Il programma che verrà avviato è frutto dell’accordo sottoscritto oggi, venerdì 3 ottobre, fra Cva Smart Energy e la Società Casino de la Vallée S.p.A.

Un Energy Performance Contract (EPC), della durata di 15 anni, con un investimento complessivo di oltre 6,3 milioni di euro, interamente sostenuto da Cva Smart Energy.

Tra gli interventi previsti si segnalano: la riqualificazione della centrale frigorifera, l’installazione di un impianto di trigenerazione CHP, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Casa da Gioco e l’adozione di un sistema di monitoraggio energetico avanzato. Il progetto garantirà una riduzione minima del 10% dei consumi di energia primaria, pari a 3.065,8 MWh, contribuendo in modo significativo agli obiettivi regionali di sostenibilità ambientale. È inoltre prevista la riqualificazione del power centre e la fornitura di un gruppo elettrogeno di emergenza con investimenti a carico diretto di Casinò per 2,2 milioni di euro.

“L’EPC sottoscritto con Casinò de la Vallée è frutto di un percorso tecnico e amministrativo rigoroso, che ci consente di mettere a disposizione competenze, tecnologie e investimenti per accompagnare la Casa da Gioco verso una gestione energetica più efficiente e sostenibile. È un modello replicabile, che rafforza il ruolo di CVA Smart Energy come partner strategico per la transizione ecologica della Valle d’Aosta” spiega in una nota Enrico De Girolamo, Amministratore Delegato di CVA Smart Energy, che ha aggiunto: “Gli interventi di efficientamento energetico, infatti, non solo garantiscono una riduzione nei consumi di energia e un’ottimizzazione dei costi, ma sono ormai uno strumento indispensabile per contrastare il cambiamento climatico, ridurre le emissioni climalteranti e favorire la sostenibilità.”

L’Energy Performance Contract (EPC) è un contratto di rendimento energetico che lega il pagamento dell’operatore economico ai risultati effettivi di risparmio energetico ottenuti. In pratica, CVA Smart Energy realizzerà e gestirà gli impianti, e il Casinò pagherà in funzione dell’efficienza energetica raggiunta. Questo modello garantisce trasparenza, misurabilità dei risultati e sostenibilità economica, con benefici ambientali e finanziari per la collettività.

“Siamo anche consapevoli che l’efficientamento energetico del Casinò offrirà benefici a tutta la comunità locale, sia a livello ambientale che a livello economico” aggiunge Rodolfo Buat, Amministratore Unico della Società Casino de la Vallée Spa. “Questa collaborazione è importante anche come esempio di sinergie fra competenze ed esperienze presenti sul territorio da parte di operatori con un ruolo di leadership riconosciuto a livello nazionale. Ancora la collaborazione fra CVA e Casinò rende più vicini i comuni di Châtillon e Saint-Vincent che ospitano la sede delle due società”.