L’Institut agricole ha avviato il monitoraggio della maturazione delle uve valdostane

Ovvero, "un accurato sistema di monitoraggio sviluppato dai ricercatori" che "combina analisi di laboratorio e rilevamenti sul campo per offrire una panoramica completa dello stato di maturazione delle uve valdostane".
vigneti dell’Institut agricole régional, grazie al lavoro dell’Unità Laboratori di Analisi e dell’Unità di Viticoltura-Enologia, offrono oggi “una risorsa preziosa per orientarsi nella scelta della data di vendemmia”.

Ovvero, “un accurato sistema di monitoraggio sviluppato dai ricercatori” che “combina analisi di laboratorio e rilevamenti sul campo per offrire una panoramica completa dello stato di maturazione delle uve valdostane”.

A spiegarlo è lo stesso Iar, che spiega come “il laboratorio determina l’accrescimento dell’acino (peso medio dell’acino) e la maturità tecnologica dell’uva (gradi Brix, pH, acidità totale). L’Unità di Viticoltura-Enologia effettua regolarmente i campionamenti nei suoi vigneti più rappresentativi ed elabora in tempo reale i dati forniti dal laboratorio, aggiornando automaticamente i grafici delle curve di maturazione messe a disposizione degli utenti”.

I dati sono ora disponibili sulla piattaforma digitale dedicata, dove si trovano anche il monitoraggio dei vigneti dell’Institut agricole e quelli della rete territoriale regionale che, dice lo Iar, “amplia significativamente la copertura territoriale, offrendo una visione più completa dell’andamento della maturazione su tutto il territorio regionale”.

