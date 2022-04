Carpentieri, muratori e estetiste: le offerte di lavoro del settore privato in Valle d’Aosta

Aromes Charvensod

1 estetista categoria

Aromes, rinomato istituto di bellezza in Charvensod, ricerca una estetista esperta e qualificata da inserire nel proprio organico formazione: qualifica professionale

contratto: tempo indeterminato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche richieste sono: qualifica professionale, esperienza nella mansione per svolgere le attività relative ad un istituto di bellezza, capacità di relazione con il pubblico per svolgere attività di accoglienza clienti e gestione degli appuntamenti, precisione, affidabilità, flessibilità, in possesso di patente di guida cat. b, automunita

per candidarsi: se l’offerta ti interessa, invia il tuo cv a: siddharta.d@libero.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di aosta data pubblicazione: 08/04/2022 data scadenza: 30/04/2022 codice sil: 368/2022

Tre sc scavi srl Saint-Vincent

4 muratori e operai edili

Tre sc scavi, impresa che opera nel settore dell’edilizia civile e edilizia stradale, ricerca muratori e operai edili – ad integrazione dell’organico aziendale per nuovi cantieri che saranno avviati in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

contratto: tempo determinato a partire dall’immediato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- saper costruire strutture edili in muratura, interpretando e traducendo operativamente i disegni e le indicazioni del capo cantiere; – possesso della patente di guida categoria b;- flessibilità e disponibilità a spostarsi nei vari cantieri in regioni diverse.

per candidarsi: se sei un muratore e questa offerta ti interessa contatta l’azienda al numero 3483886365 o invia il tuo curriculum a trescscavisrl@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 11/04/2022 data scadenza: 21/05/2022 codice sil: 71/2022 offerta aggiornata

Tre sc scavi srl Saint-Vincent

4 carpentieri edile

Tre sc scavi, impresa che opera nel settore dell’edilizia civile e edilizia stradale, ricerca carpentieri edili ad integrazione dell’organico aziendale per nuovi cantieri che saranno avviati in Valle d’aAosta, Piemonte e Liguria

contratto: tempo determinato a partire dall’immediato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le caratteristiche che devi possedere sono:- saper realizzare strutture in calcestruzzo armato e saper predisporre i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali;- possesso della patente di guida categoria b;- flessibilità e disponibilità a spostarsi nei vari cantieri in regioni diverse.

per candidarsi: se sei un carpentiere e questa offerta ti interessa contatta l’azienda al numero 3483886365 o invia il tuo curriculum a trescscavisrl@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 11/04/2022 data scadenza: 21/05/2022 codice sil: 70/2022 offerta aggiornata

Azienda di costruzioni edili Saint-Vincent

3 carpentieri edili – muratori in pietra

azienda di costruzioni edili, operante nell’ambito dell’edilizia civile e industriale con cantieri in tutta la Valle d’Aosta, ricerca carpentieri edili e muratori con esperienza lavorativa consolidata per la realizzazione di opere in cemento armato e costruzione muri in pietra. formazione: non specificata

contratto: tempo indeterminato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: le competenze che devi possedere sono:- capacità di costruire le armature per il calcestruzzo;- capacità di gettare il cemento monitorando l’attività e il macchinario;- capacità di realizzazione di muri in pietra.- capacità di realizzare il consolidamento strutturale rispettando le indicazioni progettuali;- rispettare e mettere in pratica le norme di sicurezza. per candidarsi: se possiedi i requisiti per questa offerta di lavoro invia il tuo curriculum vitae a candidati.camputarolavorgna@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 11/04/2022 data scadenza: 21/05/2022 codice sil: 207/2022 offerta aggiornata