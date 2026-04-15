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  • Ultima modifica: 15 Aprile
  • 15:01

Ecogest assume collaboratori anche in Valle d’Aosta

50 le figure ricercate in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo. Si tratta di 30 operai in possesso di patente B, 10 trattoristi con idonea abilitazione, 5 autisti con patente C e CQC e 3 escavatoristi.
Ecogest Ricerca collaboratori
Lavoro

30 operai in possesso di patente B, 10 trattoristi con idonea abilitazione, 5 autisti con patente C e CQC e 3 escavatoristi. Sono le figure ricercate in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo da Ecogest.

Con sede a Cotignola (Ravenna), Ecogest opera da decenni nella manutenzione del verde stradale e autostradale e nella gestione delle infrastrutture di trasporto, intervenendo su oltre 7.500 km di rete distribuiti in diverse regioni italiane.

Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare.

Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’azienda, ed in particolare inviare il proprio curriculum o la propria disponibilità all’indirizzo mail: ufficio.personale@ecogestspa.com.
Per prendere visione con maggiore dettaglio delle attività dell’azienda, e della dislocazione dei cantieri e delle attività, è possibile collegarsi al sito www.ecogestspa.com

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