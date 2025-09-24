“Lavorare in Valle d’Aosta”, online un opuscolo con tutti i servizi per chi lavora nella regione

Dal sostegno per le abitazioni alle agevolazioni per i trasporti, dai contributi alle imprese ai servizi di conciliazione, dalle proposte di svago agli strumenti per la formazione. In un opuscolo online sui siti regione.vda.it e lavoro.regione.vda.it, l’assessorato regionale allo Sviluppo economico ha raccolto tutti i servizi, le opportunità e le proposte offerte dalla Regione a chi lavora in Valle d’Aosta.

Il documento – dal titolo “Lavorare in Valle d’Aosta – è “aperto a modifiche e integrazioni“, si legge in una nota, e “sarà aggiornato due volte all’anno, con uno sguardo verso la stagione invernale e uno su quella estiva, per offrire a chi si avvicina al lavoro nella nostra Regione la possibilità di conoscere alcune tra le opportunità per vivere la realtà valdostana”.

È infatti intenzione dell’assessorato “arricchire la prima versione, che propone i servizi che hanno come riferimento l’amministrazione regionale, con ulteriori contributi – a partire dalle ulteriori proposte degli enti locali e delle società partecipate – che possano rendere l’opuscolo ancora più ricco di informazioni per i potenziali lavoratori”.

Il progetto – ispirato dall’Alleanza per il lavoro di qualità della Regione autonoma Valle d’Aosta, approvata nel 2023 – è stato sviluppato a seguito della prima edizione dell’evento “Il lavoro è qui: almeno 50 motivi per lavorare in Valle d’Aosta”, svoltosi lo scorso giugno e dedicato all’attrattività nel mondo del lavoro.