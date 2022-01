Azione, Marco Curighetti eletto segretario regionale

L’architetto Marco Curighetti è il nuovo segretario regionale di Azione in Valle d’Aosta. L’elezione degli organismi territoriali e del delegato che parteciperà al Congresso nazionale si è svolta venerdì 14 gennaio in video conferenza.

Curighetti, già coordinatore del gruppo locale, candidato alle elezioni comunali nel 2020 (non entrò in consiglio per una manciata di voti, ndr), sarà coadiuvato nella sua attività dai venti membri del nuovo Consiglio direttivo, con Patrick Aloisi confermato nel ruolo di Tesoriere. Lo stesso Curighetti parteciperà quale Delegato valdostano al Congresso nazionale a supporto della candidatura di Carlo Calenda a Segretario nazionale di Azione, previsto a Roma dal 18 al 20 febbraio prossimo.

La sezione locale ha confermato la piena adesione alla linea politica intrapresa a livello nazionale, anche in considerazione del recente ed importante accordo federativo con +Europa, siglato il 12 gennaio, “primo e decisivo passo per dare vita anche in Valle d’Aosta ad una nuova offerta politico-elettorale che riunisca in vista delle prossime elezioni le forze e le personalità liberaldemocratiche, riformiste ed europeiste che, sulla base di comuni valori ed obiettivi, intendano sfidare, sia a livello nazionale che locale, i partiti e i movimenti populisti e sovranisti”.