Comparto sicurezza, Cisl e Uil: “Inserire anche Protezione civile e Polizia locale”

Inserire la Protezione Civile e la Polizia Locale nel nuovo comparto sicurezza e soccorso, “come in corso di contrattazione a livello nazionale“. La richiesta è arrivata al tavolo dell’incontro fra Regione e sindacati di mercoledì scorso da parte di Cisl e Uil.

Richiesta non presa in considerazione dal verbale di seduta, che la Regione ha chiesto ai sindacati di sottoscrivere. “Circostanza questa normalmente pressoché mai verificatasi precedentemente, verbale che, in quanto preconfezionato, non evidenziava le problematiche sollevate dalle scriventi” precisano ancora Cisl e Uil.

Le due sigle sindacali spiegano, quindi, di non aver “in alcun modo abbandonato il tavolo, bensì si sono semplicemente astenute dal sottoscrivere un inconsueto verbale preconfezionato che non considerava le osservazioni realmente effettuate durante l’incontro”.