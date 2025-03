Dalla Giunta 90mila euro per la manutenzione straordinaria della casermetta al Col de la Seigne

90mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria della casermetta al Col de la Seigne, a 2.365 metri in Val Vény, a Courmayeur. L’approvazione oggi, in Giunta regionale.

La casermetta – di proprietà della Regione e in gestione a Fondazione montagna sicura in comodato d’uso – è attualmente un centro di educazione ambientale transfrontaliero, ma non solo. La struttura è anche una postazione per l’acquisizione di dati. Sia quelli socio-demografici sui frequentatori del Tour du Mont-Blanc, sia scientifici, per il monitoraggio degli ecosistemi montani.

“Lì si vedono mediamente circa 40mila passaggi l’anno, dato che la casermetta fa parte del passaggio del Tour du Mont Blanc – ha detto in conferenza stampa l’assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet –. Gli interventi in programma vogliono dare risposte alle criticità emerse nel tempo”.

Nel dettaglio, aggiunge Sapinet, “abbiamo stanziato 70mila euro nel 2023 per l’impianto trattamento reflui ed il sistema di depurazione. Ora diamo seguito a quella delibera con i lavori di rifacimento completo dei servizi igienici destinati al pubblico, la posa del serbatoio di acqua piovana e l’adeguamento degli accessi con la realizzazione della rampa e di un corrimano a norma”.