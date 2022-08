Elettrificazione ferrovia, Rete Civica replica alla Lega: “Opera fondamentale”

“E’ del tutto comprensibile che la città di Ivrea esprima critiche ai due cantieri previsti in città (per i lavori che porteranno all’elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, ndr) perché determineranno problemi nella circolazione stradale per un periodo piuttosto lungo”. Non si è fatta attendere la risposta di Rete Civica alle dichiarazioni di ieri della Lega, in merito al recente voto contrario in Consiglio comunale.

“È logico – spiega il movimento in una la nota – che si chiedano correttivi all’organizzazione dei cantieri o eventuali compensazioni. Ma Ivrea, che in passato si è battuta perché la linea per la trazione elettrica arrivasse da Chivasso a Ivrea, sa bene che non può fare un ragionamento egoistico e pensare solo al disagio momentaneo nel suo traffico cittadino. I disagi per un’opera così rilevante ci saranno per tutti, ad Ivrea e in Valle d’Aosta, ma sono la condizione necessaria per realizzare un’opera fondamentale”.

Secondo Rete Civica, l’elettrificazione “sarà un vantaggio per la Valle d’Aosta, ma anche per tutto l’Eporediese e il Canavese perché permetterà a treni più capienti di servire l’intero territorio, superando gli attuali disagi che subiscono gli utenti. Ed infatti l’Associazione Utenti Ferrovia di Ivrea e Legambiente eporediese si sono espresse a favore della elettrificazione”.

La polemica, poi, entra nel vivo. “Quello che fa cadere le braccia è la Lega Valdostana, che ha sempre gufato contro l’elettrificazione osteggiandola in tutti i modi, propone di considerare i finanziamenti ottenuti, soprattutto grazie agli ambientalisti, come un risultato negativo, e vorrebbe continuare a far viaggiare i bimodali che inquinano, sono pochi, sottodimensionati e che creano evidenti disagi come denunciato dai pendolari. Altro che decarbonizzazione: in una Regione che dispone di grandi quantità di energia idroelettrica, pulita e prodotta in loco, vogliono continuare a far viaggiare i treni alimentati da combustibili fossili da cui dobbiamo liberarci. Una visione in contrasto con tutte le indicazioni di politica ferroviaria a tutti i livelli che raccomandano l’elettrificazione delle linee ovunque sia possibile realizzarle”.

Elettrificazione ferrovia, arriva lo stop da Ivrea. Lega: “Qualcuno ha fatto i conti senza l’oste”

“Qualcuno ha fatto i conti senza l’oste: un’abitudine pericolosa, tipica della peggior sinistra, che vede il mondo in maniera ideologica e fondamentalista, salvo poi doversi scontrare alla fine con il mondo reale”. E’ questo il commento della Lega Vallée d’Aoste al recente voto unanime del Consiglio comunale di Ivrea contro l’elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea.

“L’amministrazione eporediese – spiega la Lega in una nota – è intenzionata a dare il proprio diniego durante la conferenza di servizi del 12 agosto prossimo riguardo al progetto di elettrificazione delle gallerie della città. Inoltre, abbiamo appreso che anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riunitosi a Roma il 27 luglio, sarebbero emersi dubbi riguardo all’utilità dell’opera”.

Secondo la Lega, “la china intrapresa da questo progetto, che parte decisamente in salita e rischia di accumulare ritardi paurosi, con il rischio di non completare il cantiere entro il 2026 e perdere quindi 146 milioni del Pnrr, ovvero la fetta più grossa destinata alla Valle d’Aosta, ricalca esattamente le criticità che il nostro Gruppo consiliare ha sollevato più volte durante l’ultimo anno”.

Entrando nel dettaglio del progetto, per il Carroccio valdostano, il progetto, “oltre ad avere scarsi vantaggi ambientali, poiché la ferrovia valdostana emette soltanto lo 0,3% dei gas climalteranti dell’intera Valle d’Aosta, i tempi di percorrenza resteranno praticamente inalterati, con un guadagno di tempo dell’ordine di 30 secondi”.

L’alternativa, secondo la Lega, era chiara. “Se si fossero seguiti invece i rilievi da noi posti, come ad esempio il consiglio di puntare sui treni ibridi a batterie che verranno usati già a fine anno proprio sulla nostra tratta, si sarebbero potuti evitare invasivi e costosi interventi sulla linea, con anni di chiusura del servizio e gravissimi disagi alla città di Ivrea”.

“Insomma – conclude la Lega Valle d’Aosta – se qualcuno pensava di salvare i ghiacciai grazie alla linea elettrificata si sbagliava, e di grosso, e non ha capito che soltanto il raddoppio della linea consentirebbe un vero miglioramento dei tempi di percorrenza”.