Elezioni regionali, pubblicati i moduli facsimile per la raccolte firme per presentare la lista di candidati

Il decreto di indizione non c’è ancora, così come la data. Ma nel frattempo la Regione, sollecitata da alcune forze politiche, ha deciso di pubblicare i moduli facsimile per la raccolte firme per presentare la lista di candidati alle prossime elezioni regionali.

Dallo scorso 20 giugno è scattato il periodo entro il quale le forze non rappresentate in Consiglio Valle possono raccogliere le firme.

“I modelli recano i contenuti indicati dall’articolo 7 della legge regionale 3/1993 e possono essere utilizzati per la raccolta di un numero di firme (minimo 900, massimo 1.400) di elettori al Consiglio regionale, vale a dire dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che risiedono in uno dei Comuni della Valle d’Aosta ininterrottamente da almeno un anno” ricorda una nota della regione.

I soggetti che possono autenticare le sottoscrizioni dei cittadini elettori sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori della Cancelleria del Tribunale ordinario, segretari della Procura della Repubblica, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunale, funzionari incaricati dal sindaco e consiglieri comunali, questi ultimi previa comunicazione della propria disponibilità al sindaco. Quest’ultimi potranno autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.