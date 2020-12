Il Governo impugna l’ordinanza del Presidente Lavevaz che apre bar e ristoranti

Aosta - L'ultima ordinanza del Presidente Lavevaz ha validità fino al 20 di dicembre, data in cui dovrebbe essere ufficializzato il passaggio della nostra regione in zona gialla.

Detto fatto. Come annunciato nelle prime ore dopo la sua approvazione, la legge 11 sulle riaperture finisce davanti al Tar della Valle d’Aosta. Il Governo, che nel Consiglio dei Ministri di domani sembra intenzionato a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge, ha depositato ricorso al Tar di Aosta contro l’ordinanza firmata venerdì scorso dal Presidente della Regione Erik Lavevaz.

L’atto, che prende le mosse dalla legge 11, ha autorizzato la riapertura da ieri, mercoledì 16 dicembre di bar e ristoranti, oltre a consentire ai residenti lo spostamento in altri comuni, diverso da quello di residenza, per praticare la caccia, lo sci di fondo, le ciaspole e lo sci alpinismo, quest’ultima attività solo se accompagnati da una guida alpina.

L’ordinanza del Presidente Lavevaz impugnata ha validità fino al 20 di dicembre, data in cui dovrebbe essere ufficializzato il passaggio della nostra regione in zona gialla.

Il Governo segue quindi la linea già tenuta con l’ordinanza del Presidente dell’Abruzzo Marsilio che aveva anticipato il passaggio della propria regione in zona arancione. La decisione del Tar dell’Aquila sulla sospensione chiesta da Roma arrivò in quel caso un giorno prima del cambio di zona. Situazione che potrebbe prodursi anche in Valle d’Aosta.