“Se le leggi valgono solo finché convenienti allora non esiste più non esiste più credibilità nelle istituzioni”

“Non siamo di fronte a una semplice questione giuridica. Siamo di fronte a un passaggio che tocca direttamente la credibilità dell’autonomia valdostana”. Ad intervenire oggi s è il consigliere regionale Marco Carrel.

“La scelta – spiega Carrel – sostenuta dagli avvocati su mandato del Presidente Testolin e della Giunta Regionale – di ipotizzare il ricorso alla Corte costituzionale contro una legge regionale-rappresenta un fatto di estrema gravità. È un vulnus alla difesa delle prerogative autonomistiche della Valle d’Aosta. Si arriva al paradosso di una Regione Autonoma che mette in discussione una propria legge, in una materia, ricordiamolo, dove abbiamo competenza primaria, indebolendo sé stessa e utilizzando l’autonomia contro l’autonomia”.

Pur non condividendo in toto la legge, secondo Marco Carrel nel 2007 il Consiglio regionale fece “una scelta politica chiara: non introdurre l’elezione diretta del Presidente e costruire un sistema fondato sull’equilibrio consiliare, accompagnato da limiti al potere esecutivo, tra cui quello dei mandati. Quella legge non è un dettaglio tecnico. È il frutto di una precisa visione istituzionale, che possiamo condividere o meno ma rimane un punto fuori discussione. Ancora più significativo è il dato politico: quella legge fu sostenuta e costruita dallo stesso Movimento di cui fa parte l’attuale Presidente”.

Oggi, secondo Carrel, si assiste a un rovesciamento di quella impostazione. “Mettere in discussione quella legge, e farlo ipotizzando un passaggio davanti alla Corte costituzionale, significa negare una scelta politica consapevole, svuotare di significato l’autonomia legislativa regionale e trasformare una regola in un ostacolo da aggirare. E fatto ancora più destabilizzante è farlo nel momento in cui la norma tocca direttamente gli interessi di un eletto che si trova a capo di una maggioranza regionale. Non è una correzione tecnica. È una rottura politica”.

Carrel ricorda inoltre che quella del 2007 “fu certamente una legge fatta per un motivo chiaro che tutti sappiamo: evitare ad Augusto Rollandin di Governare per troppo tempo. Eppure lui quella legge la rispettò senza metterla in discussione”.

Tanti sono gli interrogativi lanciati da Carrel. “Perché chi Governa la nostra Regione invece di andare davanti ad un giudice per chiedere l’incostituzionalità di una norma non propone e approva una norma diversa? Perché la politica, dopo 17 anni, deve chiedere al giudice se una norma che essa stessa ha scritto, facendo prevalere le sue prerogative, è costituzionale? Perché un Governo che si definisce autonomista vuole di fatto impugnare una sua legge rinunciando alla nostra autonomia? Perché se le leggi valgono solo finché sono convenienti, allora non esiste più certezza del diritto, non esiste più autonomia, non esiste più credibilità delle istituzioni. Chi ritiene che quel modello non sia più adeguato lo dica apertamente e si assuma la responsabilità di cambiarlo nel rispetto delle regole”.

Limite mandati, Fratelli d’Italia chiede ad Aggravi di tutelare il Consiglio regionale

Valutare un intervento “in tutte le forme istituzionalmente più opportune, comprese eventuali azioni legali, a tutela del ruolo, della dignità e dell’autonomia del Consiglio regionale”. È quanto chiedono al presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, in relazione alla costituzione in giudizio della Regione nel ricorso promosso da Alleanza Verdi Sinistra sulla questione del limite dei mandati.

Nel mirino finisce in particolare la scelta di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale, una tesi difensiva che il gruppo definisce “politicamente e istituzionalmente gravissima”.

Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, una simile impostazione finirebbe per colpire non solo “la dignità e l’autorevolezza” del Consiglio Valle, ma anche le prerogative fondamentali della Regione.

Per FdI, sotto questo profilo, risulta “difficilmente comprensibile e politicamente non accettabile che strutture e risorse dell’amministrazione regionale, anziché presidiare senza ambiguità la legge regionale vigente e il ruolo del Consiglio che l’ha approvata, possano concorrere a trasformare un contenzioso personale del presidente in un passaggio che indebolisce il fondamento normativo e istituzionale dell’autonomia speciale valdostana”.

Una scelta che, sempre secondo Fratelli d’Italia, rischia così di assumere “un oggettivo significato di delegittimazione del Consiglio regionale nel suo complesso”, oltre a costituire “un inaccettabile precedente”.

Testolin e la legge regionale contestata, si apre il nodo politico sull’autonomia

16 aprile 2025

di Silvia Savoye

Sarà una giornata particolarmente impegnativa quella di mercoledì 22 aprile per il presidente della Regione Renzo Testolin, chiamato a difendersi su due fronti diversi. In via Ollietti, a Palazzo di Giustizia, dovrà giustificare la scelta di far parte, per la quarta volta consecutiva, di una Giunta regionale. In piazza Deffeyes, in Consiglio Valle, invece, sarà chiamato a spiegare davanti ai colleghi — compresi quelli della maggioranza — perché la sua linea difensiva si fondi anche sulla richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale su una legge regionale.

Un passaggio piuttosto insolito, considerando che di norma a impugnare davanti alla Consulta le leggi regionali è il Governo nazionale, non la stessa Regione che quella legge l’ha scritta e approvata.

All’ordine del giorno della seduta del 22 e 23 aprile risulta al momento iscritta una sola iniziativa sul tema della costituzione in giudizio della Regione, presentata dal Pd. Ma è probabile, viste le tensioni che in queste ore attraversano i corridoi di Palazzo regionale, che se ne aggiungano altre.

A sottolineare oggi la particolarità della strategia portata avanti dal secondo piano di piazza Deffeyes è anche il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, che sulla sua pagina Facebook attacca il presidente della Regione sostenendo che, “per salvare se stesso”, sarebbe “il primo a mettere in discussione le prerogative dell’autonomia”.

Urzì richiama la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, “realizzata grazie al ruolo di garanzia di Fratelli d’Italia”, ricordando come un analogo percorso avrebbe potuto essere avviato anche per la Valle d’Aosta. “Ma scopro che nel frattempo il presidente di quella Regione intende inserirsi in un contenzioso sulla sua eleggibilità a presidente per fare dichiarare incostituzionale una legge dell’autonomia. Non è mai successo prima, perlomeno per un esponente dell’Union Valdôtaine: semmai è lo Stato che ricorre contro una legge della Regione autonoma. Funziona così anche da noi a Bolzano e Trento”, scrive Urzì.

Secondo il deputato di Fratelli d’Italia, una simile scelta rischia di compromettere la credibilità di Testolin come interlocutore sul dossier della riforma dello Statuto valdostano.

“È una contraddizione in termini: non puoi dichiararti interessato, per propaganda, a rafforzare lo Statuto di autonomia e poi, quando ti riguarda sul piano personale, picconare la legislazione regionale chiedendo che sia la Corte costituzionale a fare il lavoro sporco. – scrive ancora Urzì. Peraltro per silurare una legge approvata dal tuo partito, l’Union Valdôtaine, e che guarda caso ti riguarda personalmente, visto che attiene al limite dei mandati. Non si può pensare di affidare l’interlocuzione sull’autonomia valdostana a chi la mette in discussione”.