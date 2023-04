Lupo, Lega e Forza Italia chiedono l’abbattimento di esemplari pericolosi

Mentre a livello nazionale tutta l’attenzione è rivolta agli orsi, dopo l’episodio del runner ferito e ucciso in Trentino, in Valle d’Aosta la Lega, Forza Italia e Gruppo Misto tornano a chiedere di poter sparare ai lupi. La richiesta è contenuta in una risoluzione depositata per la prossima seduta del Consiglio Valle.

Ricordando come “la Svezia ha adottato misure di prelievo della specie lupo, nonostante conti poco più di 400 esemplari censiti in una superficie doppia rispetto al territorio italiano”, e che anche il Tirolo “si appresta votare il via libera all’abbattimento regolamentato”, la risoluzione evidenzia come in Valle d’Aosta “gli esemplari di lupo sono presenti in numero considerevole e tale da non far temere per la sicurezza dell’esistenza della specie”.

L’iniziativa impegna, quindi, il governo regionale ad avviare un censimento mirato ed un piano di monitoraggio che interessi la specie Canis Lupus e a prevedere la possibilità di prelievo ed abbattimento di animali pericolosi e/o problematici, così come previsto dalla legge 11/2021.

La richiesta arriva in prossimità della “stagione del pascolo, pratica ancora molto diffusa nella nostra Regione sia nelle zone pianeggianti che nelle zone montane”.

Gli ultimi dati, risalenti all’anno scorso, stimavano una presenza minima in Valle d’Aosta di 9 branchi, con un numero di esemplari ipotizzato attorno ai 60 lupi.