Mancano risorse e decisioni: stop al parcheggio pluripiano per l’ex Maternità

Stop al progetto di costruzione di un parcheggio pluripiano a servizio dell’ex maternità di via Saint-Martin-de-Corléans, al posto dell’ormai abbandonato campo di calcio dell’Institut agricole régional. La decisione è arrivata questa mattina in Giunta regionale ed è legata all'”incertezza circa la futura destinazione del fabbricato ex-maternità” che “potrebbe condizionare in modo non trascurabile le tipologie ed i dimensionamenti di progetto previsti per il parcheggio a servizio”.

Fra le ragioni alla base della decisione di sospendere l’iter procedurale di approvazione delle progettazioni ci sono anche quelle economiche. “Gli stanziamenti di Bilancio riguardanti l’iniziativa di costruzione del parcheggio interrato a servizio dell’ex maternità in Comune di Aosta, – si legge nella delibera approvato oggi dalla Giunta regionale – progressivamente esauritisi nel tempo, non permettono al momento di avere la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera, e quindi, non potendo procedere all’approvazione della progettazione definitiva acquisita, non consentono la formalizzazione dell’intesa così come approvata dalla Regione e dal Comune di Aosta”.

Il parcheggio, ricorda inoltre l’atto, si trova all’interno di un lotto urbanistico costituito da diverse strutture di proprietà pubblica a diversa destinazione d’uso “che, in ragione della sua complessità ed articolazione, necessiterebbe di un approccio complessivo e coerente secondo una visione omogenea del contesto”.

La proposta d’intesa con la Regione era stata approvata nel Consiglio comunale del febbraio 2018. Il progetto del parcheggio prevedeva due piani interrati (con circa una novantina di posti) e uno di superficie per i pullman, con una spesa che si aggirava intorno ai 4,5 milioni di euro.