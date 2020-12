‘Ndrangheta, Adu VdA chiede le dimissioni di Testolin e Marquis

Aosta - Il movimento si dichiara garantista "e il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non ci ha mai convinti, ma in ogni caso resta la responsabilità politica dei diretti interessati".

Dimissioni immediate di Testolin e Marquis. A chiederle è Adu VdA in relazione alle motivazioni della sentenza di primo grado del processo Geenna. Gli atti processuali sono stati trasmessi dal Tribunale di Aosta alla Dda di Torino, che ha coordinato l’inchiesta attraverso i pm Stefano Castellani e Valerio Longi, al fine di valutare la sussistenza del reato di concorso esterno nel sodalizio a carico di Testolin, Viérin e Bianchi.

“Le inchieste giudiziarie confermano un quadro sconfortante che noi di Adu Vda denunciamo da tempo: le mafie inquinano la vita politica valdostana.” scrive in una nota il Movimento. “Ricordiamo di essere una delle due forze, con il M5S, che non è stata complice di un governo con Fosson o Testolin”.

Il movimento si dichiara garantista “e il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non ci ha mai convinti, ma in ogni caso resta la responsabilità politica dei diretti interessati”. Da qui la richiesta di dimissioni.

Adu VdA chiede infine una “forte iniziativa per superare il conflitto di interessi tra la figura del Presidente e quella del Prefetto. Sia la cronaca giudiziaria sia il recente scontro sulla salute pubblica tra Stato e Regione confermano che questa eccezione non è affatto una garanzia per le valdostane e i valdostani, ma semmai una condanna”.