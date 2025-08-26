Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Oyace
  • Ultima modifica: 26 Agosto
  • 16:05

Rischio commissariamento per il Comune di Oyace, irregolarità nella presentazione dell’unica lista

Da quanto si apprende non sono stati posti due contrassegni su due moduli
Stefania Clos Oyace
Politica

Rischio commissariamento per il Comune di Oyace. All’unica lista in corsa per le elezioni comunali del prossimo 28 settembre – guidata dalla sindaca uscente Stefania Clos e dal vice Angelo Favre – è stata contestata un’irregolarità nei moduli presentati e il rischio è che venga esclusa dalla competizione elettorale.

“Non ho ancora ricevuto la notifica formale ma quello che mi hanno detto a voce è che non sono stati posti due contrassegni su due moduli – spiega Clos -. Ho già contattato un legale e non appena leggeremo la contestazione capiremo come agire. Secondo gli uffici della Regione si tratta di un errore non sanabile mentre i legali che ho contattato mi dicono che secondo loro è sanabile. Va letta la notifica per essere più certi di ciò che bisogna fare. Al momento navighiamo nel buoi”.

In questi casi, è possibile presentare “un reclamo alla commissione elettorale o direttamente un ricorso al Tar – conclude la sindaca -, siamo più indirizzati a rivolgerci al Tar che non altrove”.

