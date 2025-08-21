Da Rixi a Cirio: inizia la sfilata dei big nazionali per le regionali

Inizia con la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionale, la sfilata dei “Big” dei movimenti nazionali.

Domenica 24 agosto la Lega Vallée d’Aoste organizza al Lidò di Sarre la propria festa con la partecipazione del deputato Andrea Crippa e del vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. La serata sarà anche l’occasione per annunciare i 35 candidati del Carroccio alle regionali. Per la Lega Vda si vocifera già il ritorno in Valle d’Aosta del generale Vannacci e del segretario Matteo Salvini.

Il giorno successivo, lunedì 25 agosto, sarà la volta di Forza Italia e La Renaissance valdôtaine presentare la propria lista alle ore 20.45 all’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta. Per l’occasione è atteso Alberto Cirio, governatore del Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia.