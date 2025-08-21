Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Ultima modifica: 21 Agosto
  • 17:56

Da Rixi a Cirio: inizia la sfilata dei big nazionali per le regionali

Domenica 24 agosto la Lega Vda presenterà la lista per le regionali con Crippa e Rixi al Lidò di Sarre. Lunedì 25 agosto tocca a Forza Italia e La Renaissance valdôtaine con Alberto Cirio all'Hostellerie du Cheval Blanc.
Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Politica

Inizia con la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionale, la sfilata dei “Big” dei movimenti nazionali.

Domenica 24 agosto la Lega Vallée d’Aoste organizza al Lidò di Sarre la propria festa con la partecipazione del deputato Andrea Crippa e del vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. La serata sarà anche l’occasione per annunciare i 35 candidati del Carroccio alle regionali. Per la Lega Vda si vocifera già il ritorno in Valle d’Aosta del generale Vannacci e del segretario Matteo Salvini.

Il giorno successivo, lunedì 25 agosto, sarà la volta di Forza Italia e La Renaissance valdôtaine presentare la propria lista alle ore 20.45 all’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta. Per l’occasione è atteso Alberto Cirio, governatore del Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI