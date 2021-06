Vaccini, interviene Draghi: “Possibile fare seconda dose con Astrazeneca”

Aosta - Gli under 60 anni che, avendo già ricevuto la prima dose con Astrazeneca non volessero il mix di vaccini, potranno chiedere di fare il richiamo con lo stesso Astrazeneca.

Gli under 60 anni che, avendo già ricevuto la prima dose con Astrazeneca, non volessero il mix di vaccini potranno fare il richiamo con lo stesso Astrazeneca.

Lo ha chiarito ieri sera, durante una conferenza stampa convocata per fare un po’ di chiarezza sulla vaccinazione cosiddetta eterologa, il Premier Mario Draghi. “Se una persona under 60 ha fatto la prima dose del vaccino AstraZeneca e le viene proposta la vaccinazione eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di AstraZeneca purché abbia un parere del medico e un consenso ben informato”.

“La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola” ha sottolineato ancora Draghi ribadendo allo stesso tempo anche la validità della vaccinazione con l’eterologa che significa l’uso di un altro vaccino per la seconda dose”.