Zona rossa, Valle d’Aosta prepara ordinanza per riaprire negozi

Aosta - Maggiori informazioni saranno date dalla Giunta nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, lunedì 30 novembre alle ore 16.

La Valle d’Aosta dimenticata da Roma? Ne è convinto il Governo regionale che questa mattina ha deciso le contromosse contro il permanere, per la terza settimana consecutiva, della Valle d’Aosta in zona rossa. Una decisione di cui non si trova traccia negli atti assunti venerdì dal governo Conte, e che la Giunta regionale reputa esser stata basata su dati risalenti alla prima settimana di novembre.

Da qui l’incarico agli uffici di rivedere l’attuale ordinanza regionale, andando ad inserire la riapertura dei negozi, così come sarebbe avvenuto in caso di classificazione della nostra regione nella zona arancione. Prende corpo anche la proposta di Alliance Valdotaine di uno screening della popolazione valdostana. Il piano sarà all’esame nel pomeriggio dell’Unità di crisi. Maggiori informazioni saranno date dalla Giunta nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, lunedì 30 novembre alle ore 16.

Venerdì scorso il Ministro alla Salute Roberto Speranza ha firmato due ordinanze. La prima riclassifica le regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, mentre la seconda conferma l’attuale classificazione per Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Due atti sui quali però non c’è menzione della nostra regione.

Entrambi i provvedimenti, peraltro, usano la formula: “Sentiti i presidenti delle regioni… ” “emana la seguente ordinanza”, a testimonianza dei rapporti tenuti dal Governo con i governatori locali. Proprio la mancanza di una comunicazione da Roma è fra le ragioni delle proteste valdostane. Anche la missiva inviata sabato dal Presidente della Regione Erik Lavevaz è rimasta lettera morta.