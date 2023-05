A Saint-Christophe arriva l’Officina Gaetano S.R.L. con la sua Carrozzeria

Dal 3 aprile c’è una novità a Saint-Christophe: ha infatti aperto la “nuova” Carrozzeria dell’Officina Gaetano S.R.L., in collaborazione con Prestige Car. Lo staff precedente è rimasto, con le mani esperte dei fratelli Giuseppe e Michele Rao che sapranno prendersi cura della vostra auto sottoponendola ai migliori trattamenti, per togliere dalla sua carrozzeria ogni imperfezione, dalla piccola riga al sinistro più rilevante.

In più si è aggiunta l’esperienza di Antonio Gaetano, che dopo l’Officina ACI e il Centro Revisioni di Quart ha portato i suoi tanti servizi anche nella nuova sede di Saint-Christophe, tra cui il soccorso stradale 24 ore su 24 in collaborazione con ACI GLOBAL.

Il fiore all’occhiello dell’Officina Gaetano è il restauro di auto d’epoca, al quale è dedicata un’intera parte della struttura. Non mancano i “classici” servizi di carrozzeria, sia per autovetture che per camion e furgoni, o la ricarica per climatizzatori, o ancora la lucidatura dei fari.

In più, l’Officina Gaetano è anche punto convenzionato con Cristallo POINT per la sostituzione dei cristalli (sia auto che camion), una delle reti più affidabili di Piemonte e Valle d’Aosta.

Informazioni

Gaetano S.R.L.

Località Grande Charrière 87, Saint-Christophe (AO)

Telefono: 0165 238692

Email: carrozzeriagaetano23@gmail.com