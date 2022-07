Anche quest’anno prendono il via gli eventi del progetto europeo Mobilab. L’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis torna a promuovere la mobilità elettrica tramite l’iniziativa Grand-Paradis Electric Days. Tre giornate per provare insieme la mobilità sostenibile: sabato 30 luglio a Rhêmes-Notre-Dame, sabato 6 agosto a Cogne e domenica 7 agosto a Valsavarenche.

I tre Comuni ospiteranno percorsi di test drive di macchine elettriche di diverse case automobilistiche con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e di testare le potenzialità dei veicoli elettrici in aree montane. Cittadini e turisti potranno iscriversi gratuitamente al test drive e scoprire l’emozione di guidare un’auto 100% elettrica: in palio ci sarà un monopattino – rigorosamente elettrico.

Esperti di mobilità saranno a disposizione presso lo stand per accompagnare tutti gli iscritti durante questa esperienza innovativa. Potranno partecipare alla challenge tutte le persone maggiorenni in possesso di una patente di guida, prenotando il proprio turno tramite questo link. Il vincitore sarà colui che, seguendo il percorso stabilito, si avvicinerà maggiormente al minor tempo di guida, seguendo tutti i criteri di sicurezza e il maggior risparmio energetico.

Le parole del Presidente dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis Mauro Lucianaz: “Riprende la stagione degli Electric Days in territorio dell’Unité Grand-Paradis. Con il progetto Mobilab, insieme a MaSMo – Marche Smart Mobility, abbiamo suddiviso l’evento in tre giornate creando diversi momenti di incontro e di test per far sperimentare la mobilità sostenibile. Siamo fiduciosi nella partecipazione e nel coinvolgimento che l’iniziativa possa portare, crediamo nell’importanza di far conoscere l’elettrico in territorio montano”.

L’Electric Day fa parte di un progetto di mobilità molto più ampio, il Mobilab, promosso e finanziato dal Programma europeo Interreg V-A Alcotra 2014-2020. Il progetto punta a migliorare l’accessibilità del territorio montano transfrontaliero, con particolare attenzione a tutte le modalità di trasporto che rispondono a requisiti di sostenibilità: dai bus a chiamata, alle bici elettriche, al car sharing.

Lo sviluppo del progetto è stato realizzato dalla Marche Smart Mobility – MaSMo, start-up innovativa di Ancona specializzata e centro di competenza sulla smart mobility che supporterà l’Unité Grand-Paradis in questo percorso. A sostenere l’evento anche il Gruppo Sicav2000, Concessionario Ufficiale Valdostano ed Ecoverso.

L’ Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e i Comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Cogne, Valsavarenche, invitano tutti a provare la mobilità sostenibile durante gli Electric Days!

Il Programma dei Grand-Paradis Electric Days| Progetto Mobilab

EVENTO GRATUITO

Test drive elettrico: prova la mobilità sostenibile e vinci un monopattino elettrico!

Data: 30 luglio 2022

Orario: dalle 10:00 alle 18:00

Location: Rhemes Notre Dame

Iscrizioni: su eventbride

Data: 6 agosto 2022

Orario: dalle 10:00 alle 18:00

Location: Cogne

Iscrizioni: su eventbride

Data: 7 agosto 2022

Orario: dalle 10:00 alle 18:00

Location: Valsavarenche

Iscrizioni: su eventbride

Premiazione del vincitore: alle 17:45 (è necessario essere presente personalmente per il ritiro del monopattino elettrico). Dettagli sulle regole di premiazione e partecipazione al test drive sono disponibili sulla piattaforma di iscrizione.

Progetto promosso e finanziato dal Programma europeo Interreg V-A Alcotra 2014-2020.

Contatti media:

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Claudia Zolla c.zolla@cm-grandparadis.vda.it