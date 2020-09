Il Dott. Federico Tranchida apre un altro studio dentistico in Valle d’Aosta: DentistiVda

Grazie all’esperienza pluriennale maturata sul territorio valdostano il Dott. Federico Tranchida ha deciso di aprire un nuovo studio dentistico a Saint-Vincent, in Piazza 28 aprile n 3. “Fin da piccolo ho sempre sognato di fare questo lavoro, l’odontoiatria è una mia passione” sottolinea il Dott. Tranchida che con questa nuova apertura aggiunge un importante tassello nella sua carriera professionale.

La posizione dello studio è strategica: si trova nel corso principale di Saint Vincent, a piano terra di fronte l’ingresso della funicolare per le terme e nelle vicinanze sono presenti numerosi parcheggi comunali.

DentistiVda ha numerosi punti di forza, tra questi si annoverano gli apparecchi invisibili che consentono, anche in età adulta, di allineare i denti senza dover portare apparecchi ortodontici di metallo; la prova del sorriso istantanea in cui il paziente, che deve modificare la forma e posizione dei denti, può “provare” in anticipo l’estetica del risultato finale in modo da poter decidere insieme al medico se quello che vede rispecchia le proprie aspettative; l’odontoiatria in 3D; sbiancamenti effettuati con tecniche poco aggressive e che garantiscono risultati duraturi; trattamenti multidisciplinari per chi soffre di parodontite (piorrea) e la possibilità di eseguire indagini radiografiche direttamente in studio.

DentistiVda si occupa, inoltre, dell’odontopediatria per cui i bambini vengono presi in carico e curati a 360 gradi. A questi atout si aggiungono alcune attenzioni all’esigenze del paziente come un orario di 6 giorni su 7, con apertura prevista anche il sabato ed un valido servizio urgenze disponibile su whatsapp al numero 351.6449434 per rispondere con tempestività nei momenti di dolore o di crisi del paziente.

Tutti questi punti fanno di DentistiVda una valida risposta a molteplici esigenze di salute dentale degli abitanti della Valle d’Aosta.

Il titolare, il Dott. Federico Tranchida, è un affermato professionista Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Milano con 110/110 e lode. Nel 2019 ha conseguito il Master Annuale in Protesi Fissa del Dott. Domenico Massironi per poter eseguire casi protesici ed implantoprotesici complessi. Ha svolto negli anni attività in cliniche universitarie e presso diversi studi privati tra la Sicilia, la Lombardia e la Valle d’Aosta. Nel 2021 terminerà il master annuale di Parodontologia del Dott. Carlo Ghezzi.

Lo affiancano in DentistiVda altri tre medici: il Dott. Carlo Verri che si occupa di implantologia e chirurgia orale, la Dott.ssa E. M. Ferrera Gandolfo, che si occupa delle cure odontoiatriche dei bambini, dell’endodonzia e della conservativa e il Dott. Giovanni Passaniti, specializzato in ortodonzia tradizionale e invisibile. Completano il team Giulia Bollero, tirocinante, e la Dott.ssa Cinzia Gioberto, responsabile contabile e legale.

Per agevolare la clientela DentistiVda ha sottoscritto numerose convenzioni con sconti dedicati ai membri di associazioni, enti sportivi e strutture ricettive della Valle d’Aosta. Tra questi si annoverano la Scuola di sci Del Cervino, le Terme di Saint-Vincent, la A.s.d. Canoa Kayak Aosta, la A.s.d. Parapendio Valle d’Aosta, l’ Hotel alla Posta di Saint-Vincent.

Per saperne di più è possibile visitare il sito www.dentistivda.it e la pagina facebook e instagram “Dentisti Vda Dr. Federico Tranchida”.

L’invito rivolto ai valdostani è quindi quello di non indugiare e di prenotare al più presto una visita e un controllo presso DentistiVda, perché, come recita il motto dello studio, “indossare un bel sorriso, sta bene con tutto”.

Per informazioni e contatti

DentistiVda

Piazza 28 Aprile 3, Saint Vincent (AO)

info@dentistivda.it

0166.60.00.02

351.644.94.34

Orari di apertura



Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 19:00

Sabato dalle 9.00 alle 16.00