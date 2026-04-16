Lavori ampliamento Parini, arriva l’aggiudicazione definitiva al raggruppamento guidato da CMC Ravenna

Sarà il Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla capogruppo CMC Ravenna Spa, da Guastamacchia Spa e da Strever Spa ad occuparsi dei lavori di costruzione del nuovo Ospedale regionale Parini.

Siv, Société Infrastructures Valdôtaines, ha aggiudicato ieri in via definitiva all’Ati l’intervento sul IV Lotto – Fase 3 del progetto che prevede la realizzazione dei corpi K (nuovo ospedale per acuti), L (Hospital Street) e P (ulteriori nuovi parcheggi).

La decisione sull’aggiudicazione è stata pubblicata oggi nella piattaforma telematica PlaceVDA. Dal 16 aprile 2026 decorrono quindi i termini di 32 giorni previsti dal codice degli appalti pubblici per sottoscrivere il contratto relativo ai suddetti lavori.

Lavori nuovo ospedale, cambia la capofila del cantiere: subentra Cmc Ravenna. FdI: “Ancora ritardi”

13 marzo 2026

Non sarà più l’impresa Manelli Spa a costruire il nuovo Ospedale. Alla capofila del raggruppamento temporaneo di imprese che dovrebbe realizzare la fase 3 del IV lotto del nuovo ospedale Parini di Aosta è subentrata la Cmc Ravenna Spa (Cooperativa muratori & cementisti), che diventerà la nuova mandataria del raggruppamento vincitore della gara.

La novità è emersa ieri in Consiglio Valle in risposta a un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia sull’aggiudicazione dei lavori. L’intervento riguarda una delle parti più rilevanti del progetto del nuovo Parini: il nuovo ospedale per acuti (corpo K), il futuro accesso principale – la cosiddetta Hospital Street (corpo L) – e il nuovo parcheggio a est (corpo P).

L’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi ha spiegato che i servizi della società Siv stanno effettuando le verifiche sulla proposta di aggiudicazione. “Allo stato attuale – ha riferito – non sono emerse cause di esclusione né irregolarità sotto il profilo contributivo, fiscale o previdenziale”.

Nel corso delle verifiche è però intervenuto un elemento nuovo: “A fine gennaio è stato comunicato a Siv il subentro, a seguito di affitto di ramo d’azienda, di tutte le attività della Manelli Spa, comprese le commesse già acquisite o in corso di aggiudicazione, alla Cmc Ravenna Spa“, ha aggiunto Marzi.

Si sta ora verificando tutta la documentazione relativa al passaggio – dal contratto di affitto al personale, fino ai mezzi e alle commesse – per valutarne la piena ammissibilità. “Da un parere legale acquisito da Siv non sembrano emergere condizioni ostative alla possibilità di aggiudicare e siglare il contratto con la nuova mandataria”, ha precisato l’assessore.

Secondo le stime fornite in aula, serviranno ancora circa quindici giorni per completare le verifiche e acquisire gli ultimi documenti. La variazione del soggetto mandatario comporterà però inevitabilmente un aggiornamento del cronoprogramma. “Si stima che con l’estate prossima si possa arrivare all’aggiudicazione definitiva e alla possibile consegna effettiva del cantiere”, ha detto Marzi, fatti salvi eventuali ricorsi o richieste di sospensiva.

Una prospettiva che non convince Fratelli d’Italia. “Apprendiamo la novità del subentro di una società di Ravenna alla Manelli Spa – ha replicato Alberto Zucchi –. La delicatezza di aggiudicare i lavori a una società con evidenti criticità aveva già sollevato molti interrogativi”.

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia si tratta dell’ennesimo slittamento per un’opera attesa da anni. “Con questo passaggio siamo di fronte a un ulteriore rinvio degli atti necessari per il primo colpo di piccone di questo ospedale, che attende l’inizio dei lavori da decenni. Su uno dei dossier cardine della nostra Regione permane la massima incertezza. È una storia infinita che temiamo continuerà anche nei prossimi mesi. Torneremo sul tema”.

“Notizie poco rassicuranti”: Lega VdA e Avs mettono in guardia sull’appalto dei lavori del Parini

14 gennaio 2026

“La casistica è ampia e non può essere ignorata”. Lega Vda e Avs lanciano un monito sull’assegnazione provvisoria dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale Parini di Aosta al raggruppamento temporaneo di imprese che vede come capofila la Manelli Spa di Monopoli. Sulla società, come ricordano i consiglieri Simone Perron e Chiara Minelli, “emergono notizie poco rassicuranti” in relazione ai numerosi appalti vinti in diverse parti d’Italia. “La società, come si legge, sarebbe in difficoltà a portare avanti i lavori e si troverebbe in crisi di liquidità” spiega Minelli. A preoccupare i due gruppi è anche il ribasso di 19 milioni di euro offerto sulla base d’asta di 140 milioni di euro. “Pensiamo che già l’idea sia sbagliata e ora la sua attuazione è problematica oltre che pericolosa” dice Simone Perron.

Prova a rassicurare i due gruppi e l’aula l’Assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi. Ricordando come “le valutazioni e le verifiche non siano affidate alla politica, ma svolte da una commissione tecnica e dagli organismi competenti secondo le regole del codice dei contratti”, l’Assessore sottolinea come l’operatore aggiudicatario provvisorio “vanta oltre 1000 collaboratori, con sede anche a Bari e Bolzano, con una crescita costante di fatturato negli ultimi anni e un valore di portafoglio ordini di oltre 5 milioni di euro”.

Il raggruppamento, con mandataria l’azienda pugliese Manelli, ha vinto con oltre 30 punti di scarto rispetto al secondo classificato. “Il distacco si è rilevato prima di tutto sulla proposta tecnica e poi su quella economica”.

A titolo cautelativo i servizi di Siv “stanno attuando i riscontri e le verifiche opportune sui prezzi offerti, anche se la proposta prodotta non necessita di una specifica verifica “dell’anomalia dell’offerta”.

Le verifiche proseguono per arrivare all’aggiudicazione definitiva. “Il Rup ha già completato con esito positivo la verifica dei requisiti dell’operatore economico, attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore e le banche dati, incluse anche quelle dell’Anac. Dalle verifiche non sono emerse cause di esclusione e irregolarità sotto il profilo contributivo, fiscale o previdenziale. Nonostante tutto ciò, in via prudenziale, sono in corso ulteriori approfondimenti sui prezzi offerti. Questo a garanzia per tutti, che assicura che un’opera così importante venga valutata sulla base di fatti, controlli e procedure e non di valutazioni politiche”.

Affidati i lavori per il nuovo Ospedale Parini

9 gennaio 2026

Dopo l’apertura della procedura di gara il 28 marzo 2025 e la chiusura delle offerte il 1° luglio, il 19 dicembre la SIV – Société Infrastructures Valdôtaines – ha assegnato all’RTI composto da Manelli S.p.a. (mandataria), Guastamacchia S.p.a. e Strever S.p.a. (mandanti) i lavori per il nuovo Ospedale Parini.

In particolare, si tratta dei “lavori di realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta – IV Lotto della Fase 3, corpi K (nuovo ospedale per acuti), L (Hospital Street e nuova entrata del nuovo ospedale che coincide con Viale Ginevra) e P (ulteriori nuovi parcheggi)”.

La SIV fa sapere che sono pervenute offerte da sei operatori economici, e che sta procedendo alle verifiche previste dell’operatore economico proposto per l’aggiudicazione. “Il Responsabile Unico del Procedimento ha già provveduto, con esito positivo, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e delle banche dati disponibili anche presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Dalle verifiche effettuate non sono emerse cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; sono risultati regolari gli adempimenti contributivi, fiscali e previdenziali”.

“L’operatore economico aggiudicatario provvisorio è risultato largamente primo classificato sia sulla scorta dei criteri tecnici che del criterio economico. In ogni caso, a titolo cautelativo, i servizi della società stanno attuando i riscontri e le verifiche opportune sui prezzi offerti anche se l’offerta prodotta, nel suo complesso, non è risultata necessitare espressamente della cosiddetta “verifica dell’anomalia dell’offerta”. La Società comunica infine che, con tutta probabilità, potrà procedere all’aggiudicazione definitiva, alla formalizzazione del contratto ed alla consegna effettiva dei lavori entro il mese di marzo prossimo”.