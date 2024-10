Grandi macchinari obsoleti in ospedale? L’Usl ribatte ai dati Agenas

Dalle colonne del Corriere della Sera viene lanciato l’allarme sull’obsolescenza delle apparecchiature sanitarie in Italia. Con un comodo schema sulla percentuale di macchinari obsoleti che riguarda le regioni.

Schema in cui – stando al quotidiano, che cita dati Agenas al 31 dicembre 2023 – la Valle d’Aosta avrebbe, sola per distacco assieme al Molise, il 100 per cento di macchinari obsoleti nel comparto della sanità pubblica. Sul piano del privato accreditato, invece, i numeri parlano del 67 per cento (contro l’83 del Molise). Per un totale pari all’83 per cento tra pubblico e privato.

Prima che “scoppi il bubbone”, l’Azienda Usl prende carta e penna e spiega come sia “necessario fornire un’importante precisazione sulla situazione valdostana sia rispetto ai dati aggiornati al 31 dicembre 2023 (a cui fa riferimento l’articolo), sia rispetto alla situazione odierna”.

“È evidente che c’è un’assoluta discrepanza tra i dati riportati nell’inchiesta giornalistica e la situazione reale – dice il direttore generale Usl Massimo Uberti –. Questo probabilmente è dovuto a una criticità nel recepimento dei dati aggiornati. Stiamo approfondendo. Grazie ai fondi regionali che l’Assessorato alla Sanità ha stanziato, il nostro Parco tecnologico delle cosiddette ‘grandi apparecchiature’ è per la maggior parte rinnovato e per una minima parte in via di rinnovamento”.

Ai numeri l’Azienda sanitaria ribatto con i numeri: “Ad oggi – sempre Uberti – solo il 25 per cento delle grandi apparecchiature, ossia 3, ha più di 10 anni. Si tratta di una percentuale virtuosa, probabilmente la migliore tra le regioni italiane. A breve, il 100 per cento del parco risulterà rinnovato poiché per le tre apparecchiature più vecchie le procedure di sostituzione sono già avviate”.

Riguardo la fine del 2023 – data cui si fermano i dati citati nel pezzo del Corriere – “sei macchinari su 12 non avevano più di cinque anni – aggiunge il Direttore generale –. Voglio anche sottolineare che siamo tra le poche Aziende sanitarie ad aver già utilizzato e rendicontato integralmente i finanziamenti assegnati dal Pnrr per l’aggiornamento delle Grandi Tecnologie”.

Non solo: “Le nuove apparecchiature di cui ci siamo dotati recentemente, penso alla Pet (utile nella diagnosi e nella stadiazione di vari tipi di tumore) e alla Gamma-camera, sono tra le più avanzate sul mercato e presenti in pochissimi Centri in Italia – chiude ancora Uberti –. Garantiscono un notevole miglioramento della qualità e della velocità degli esami, oltre a offrire maggior comfort per i pazienti, contribuendo a elevare il livello dell’assistenza sanitaria fornita ai cittadini valdostani e non solo (la mobilità attiva è molto alta)”.

La tabella Usl