Screening gratuiti ad Aosta e Saint-Vincent per la prevenzione del glaucoma

E’ una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo. Per sensibilizzare e prevenire il glaucoma, i Lions Clubs della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, promuovono alcuni screening gratuiti.

Sabato 16 maggio a Saint-Vincent in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle 9 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18 e domenica 17 maggio ad Aosta in Piazza Chanoux dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 18.

In entrambe le giornate sarà presente un camper attrezzato, dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente alla misurazione della pressione intraoculare mediante tonometro a soffio, un esame rapido, non invasivo e fondamentale per individuare eventuali situazioni a rischio.

La campagna negli anni scorsi ha consentito di effettuare circa 900 controlli annui su uomini e donne di età compresa tra i 17 e i 92 anni. I risultati raccolti hanno evidenziato nella maggior parte dei casi valori nella norma, pur con alcune situazioni prossime ai limiti superiori che hanno richiesto ulteriori monitoraggi specialistici. In circa cinquanta casi sono invece emersi valori alterati e, tra questi, alcune persone presentavano valori estremamente elevati, tali da richiedere un immediato approfondimento diagnostico presso specialisti oculisti.

Il glaucoma primario ad angolo aperto colpisce circa il 2% della popolazione ed è caratterizzato da un danno cronico e progressivo del nervo ottico. La malattia evolve spesso in modo silenzioso, senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali, motivo per cui viene definita il “ladro silenzioso della vista”. Se non diagnosticato e trattato precocemente, il glaucoma può compromettere progressivamente il campo visivo fino a causare la cecità.

Secondo le stime internazionali, tra 4,5 e 9 milioni di persone nel mondo hanno perso la vista a causa di questa patologia. La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano pertanto strumenti essenziali per contrastarne l’evoluzione e proteggere la salute visiva della popolazione.