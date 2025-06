Si è insediato il Comitato Etico Territoriale della Valle d’Aosta

Lo scorso 27 giugno si è ufficialmente insediato il Comitato Etico Territoriale della Valle d’Aosta, organismo indipendente con il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in sperimentazioni cliniche, fornendo al tempo stesso una pubblica garanzia della tutela. A comunicarlo l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Azienda Usl.

Durante la seduta di insediamento, è stato nominato presidente del Comitato il professor Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia all’ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Ematologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, dove dirige anche la scuola di specializzazione in Ematologia. Vicepresidente è stato nominato il professor Antonio Rimedio, esperto in Bioetica.

Il Comitato Etico Territoriale della Valle d’Aosta è uno dei 40 “Cet” istituiti sul territorio nazionale e sarà chiamato ad esprimere pareri preventivi su studi clinici promossi anche a livello internazionale, per i quali è spesso richiesta la valutazione di documenti in lingua inglese, provenienti principalmente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

La sua composizione – spiega una nota Usl – “risponde ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale, assicurando le competenze etiche, scientifiche, giuridiche e metodologiche necessarie alla valutazione degli studi proposti”.

Ha durata triennale, non rinnovabile consecutivamente più di una volta, come stabilito dalla normativa.

“Per garantire un’efficace gestione dell’aumentato carico di lavoro e la qualità delle valutazioni – si legge ancora –, il Cet potrà contare sul supporto organizzativo e scientifico delle reti di collaborazione dei singoli componenti. Inoltre, per potenziare la segreteria scientifica, data la complessità del nuovo CETCet l’Azienda Usl ha attivato una collaborazione con la dottoressa Giovanna Bombelli, già collaboratrice del Cet Lombardia 1 presso l’Ospedale San Raffaele”.

I componenti

A comporre il Comitato Etico Territoriale valdostano saranno quindi Fabio Ciceri (clinico esperto in sperimentazione clinica), Alessandra Malossi (clinica esperta in sperimentazione clinica), Giovanni Donati (clinico esperto in sperimentazione clinica), Mario Manuele (medico di medicina generale), Armando Cama (pediatra), Natalia Golini (biostatistica), Francesco Scaglione (farmacologo), Lucia Alberghini (farmacista ospedaliera), Nicola Thiebat (esperto in materia giuridica), Mirella Angaramo (esperta in materia assicurativa), Serena Maria Curti (medico legale), Antonio Rimedio (esperto in bioetica), Cristina Gho (rappresentante delle professioni sanitarie), Egidio Marchese (rappresentante delle associazioni di pazienti e cittadini), Vincenzo Cimabue (esperto in dispositivi medici), Paolo Petrucci (ingegnere clinico), Antonio Ciccarelli (esperto in nutrizione), Nadia Barizzone (esperta in genetica), Francesco Maisano (clinico esperto in nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche) e Livio Leo (clinico esperto in nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche).

L’assessore alla Sanità Carlo Marzi spiega: “Il Comitato Etico Territoriale, che risponde a una nuova normativa, molto più complessa e articolata della precedente, rappresenta un presidio fondamentale per garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone coinvolte negli studi clinici. La composizione del Comitato rispecchia la massima competenza e multidisciplinarietà, perché la salute dei cittadini merita il più alto livello di attenzione e rigore scientifico. Desidero ringraziare il Comitato Etico precedente per il lavoro svolto, in particolare il Presidente uscente, dottor Bruni, per l’impegno e la professionalità dimostrati. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a tutti i componenti di questo nuovo gruppo e mi congratulo con il nuovo Presidente, dottor Ciceri, e con il nuovo Vicepresidente. Ringrazio il dottor Ciceri anche per la proficua collaborazione degli ultimi mesi, che si è concretizzata, tra l’altro, attraverso il suo impegno con la Fondazione Oncologica Valle d’Aosta”.