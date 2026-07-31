L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste trasloca a Saint-Vincent

L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste cambia sede, ma solo per un anno. A settembre, per la maggior parte degli allievi e delle allieve che frequentano la scuola alberghiera di Châtillon presso la sede di Rue de la Gare, la campanella suonerà a Saint-Vincent nei locali dell’ex Ipr.

Saranno circa 180 gli studenti e le studentesse interessati dallo spostamento: le classi prime, terze, quarte e quinte. Le seconde, invece, resteranno nella sede di via Italo Mus, a Châtillon, insieme a coloro che frequentano il percorso triennale.

Il trasferimento provvisorio è dovuto a un necessario intervento di consolidamento statico e adeguamento sismico della palazzina sud-ovest di Rue de la Gare. Lo stabile, di proprietà della Regione autonoma Valle d’Aosta, ospita aule, uffici amministrativi a supporto delle attività didattiche ed educative, laboratori e una mensa. I lavori interesseranno quella parte dell’edificio in cui sono presenti le classi del quinquennio.

Le lezioni a Saint-Vincent, ma la mensa resta a Châtillon: sarà attivato un apposito servizio di trasporto.

“La necessità di spostare l’attività didattica in un’altra sede ha avuto un certo impatto organizzativo” spiega Gianluca Tripodi, direttore dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste. “Abbiamo dovuto modificare gli orari per consentire ai ragazzi di spostarsi dalla sede di Saint-Vincent a quella di Châtillon, dove c’è il servizio mensa”. Servizio che rappresenta anche un momento laboratoriale poiché sono gli allievi della scuola, supervisionati dagli chef e dagli assistenti, a preparare i pasti. Tale spostamento, che avverrà grazie a un servizio di trasporto dedicato, causerà una variazione nell’orario dei moduli di circa mezz’ora nell’arco dell’intera giornata.

Qualche disguido all’orizzonte c’è. “Ora i nostri ragazzi si recano nelle varie sale passando dai tunnel (che collegano le palazzine dell’edificio, ndr)” dice il direttore. Ma c’è anche un vantaggio. “Quegli stabili (a Saint-Vincent, ndr) nascono per fare scuola. Avremo anche una palestra interna”.

Per l’intervento di consolidamento statico e adeguamento sismico la spesa è di un milione e cinquecento mila euro.

Salvo imprevisti, il rientro nella sede di Rue de la Gare è previsto tra un anno. Per sicurezza, però, le aule dell’ex Ipr sono state opzionate per due anni scolastici (2026/2027 e 2027/2028). Il quadro economico complessivo degli interventi ammonta a un milione e cinquecento mila euro. La sola quota lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, è di 718 mila e 300 euro. “Nei prossimi giorni – conclude il direttore – è prevista la consegna del cantiere, da parte della Regione, all’impresa” che potrà così avviare i lavori.

Il trasferimento era già stato annunciato, a maggio, da Giulio Grosjacques, assessore regionale al turismo, sport e commercio, in occasione dei festeggiamenti per i settant’anni dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste. Soddisfatto anche l’assessore comunale al sistema educativo di Saint-Vincent, Maurizio Castiglioni. “Sapere che gli spazi dell’ex Ipr sono nuovamente occupati, seppur non in via definitiva, da alcune sezioni dell’Ipra è una notizia che infonde ottimismo. Il nostro obiettivo, di concerto con la Regione, rimane quello di riportare, in via permanente, indirizzi superiori a Saint-Vincent. Spazi, strutture e servizi adiacenti sono già predisposti a tal proposito” dichiara Castiglioni.