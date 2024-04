Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dell’UniVdA per il nuovo anno accademico

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta per l’anno accademico 2024/2025. Le informazioni di dettaglio sui requisiti di accesso e modalità di iscrizione, scadenze, tasse universitarie, esoneri e rimborsi sono pubblicate sul sito di Ateneo.

I corsi di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, Economia e management e il corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa sono ad accesso libero.

Le domande di ammissione possono essere presentate online tramite credenziali Spid entro le 12 del 12 settembre 2024.

Il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche è invece ad accesso programmato (130 posti). Per l’ammissione è necessario sostenere il TOLC-PSI, erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso), in modalità da remoto (TOLC@CASA) o in presenza (TOLC all’università), all’Università della Valle d’Aosta o in altri atenei. Le domande di ammissione possono essere presentate entro il 7 giugno (sessione anticipata) e dal 22 luglio al 12 settembre (sessione ordinaria).

Per il solo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, con numero programmato a livello nazionale, il bando di ammissione sarà pubblicato a seguito dell’emanazione delle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni è disponibile un servizio di consulenza individuale gratuita. Le prenotazioni sono possibili sul sito dell’Ateneo, alla sezione Futuro studente.

Venerdì 12 luglio, dalle 16.30 alle 19.30 ad Aosta, alla sede di Strada Cappuccini, è inoltre in programma un open day di presentazione dei corsi universitari e dei servizi offerti. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunicazione e Orientamento contattando lo 0165 1875210 o inviando una mail a orientamento@univda.it.