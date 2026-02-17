Ad Aosta è stato aperto lo Sportello per le vittime di qualsiasi tipologia di reato

È stato avviato, ad Aosta, lo Sportello per le vittime di qualsiasi tipologia di reato, con sede in Via Kaolak, 8. Ad annunciarlo l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.

Lo sportello – spiega una nota – nasce nell’ambito della coprogettazione “RiUscire”, finalizzata alla costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi indirizzati sia al reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale da parte dell’Autorità giudiziaria, ma anche all’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato.

L’iniziativa nasce da un lavoro condiviso con gli enti del Terzo Settore, con gli organi territoriali del Ministero della Giustizia e con la Rete Dafne, che ha permesso di costruire uno spazio qualificato e dedicato all’ascolto e alla tutela delle persone che hanno subito un reato, ma anche ai familiari o conviventi che vivono le conseguenze indirette di tali eventi.

Il servizio offrirà un luogo sicuro e riservato, accessibile anche in assenza di denuncia e garantirà gratuitamente primo ascolto, informazioni chiare sui diritti e sulle misure di tutela disponibili, orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali, sostegno psicologico e mediazione linguistica. Un insieme di interventi – si legge ancora – pensati per rispondere in modo tempestivo e competente ai bisogni delle persone che hanno vissuto un evento traumatico, direttamente o indirettamente.

Un ruolo di rilievo è svolto dalla Rete Dafne Piemonte–Valle d’Aosta, riconosciuta a livello nazionale per la propria esperienza nel supporto alle vittime di reato. La collaborazione con la Rete – dicono dall’Assessorato – ha contribuito in modo significativo alla formazione dell’équipe dello sportello, alla definizione delle procedure operative e all’allineamento del servizio agli standard professionali consolidati a livello nazionale.

Lo sportello opererà in stretto raccordo con l’intero sistema territoriale, ovvero con le Forze dell’ordine, l’Azienda Usl, i servizi sociali e i diversi soggetti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nei percorsi di presa in carico. Una collaborazione interistituzionale che permetterà “di garantire interventi coordinati, tempestivi e orientati ai reali bisogni delle persone, rafforzando il sistema regionale di tutela e offrendo un nuovo punto di riferimento stabile e qualificato per la comunità valdostana”.

È possibile accedere allo sportello in via Kaolak, ad Aosta, il martedì dalle 9 alle 11 ed il venerdì dalle 15 alle 17, oppure in altri orari su appuntamento. Il servizio è raggiungibile anche telefonicamente al numero verde 800919108. Negli orari serali e nei giorni festivi risponde una segreteria telefonica ma farà seguito, entro il giorno successivo, anche festivo, una chiamata dell’operatore.