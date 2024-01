Alla Fiera di Sant’Orso torna lo “street food” contadino

Come lo scorso anno, i sapori contadini della Valle d’Aosta saranno nuovamente proposti ai visitatori, residenti e turisti, della Fiera di Sant’Orso. Torna infatti anche nel 2024, con diverse novità, lo Street food contadino valdostano, organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta, nelle giornate del 30 e 31 gennaio, al Mercato coperto di Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

I prodotti a km zero delle aziende agricole presenti all’interno del mercato saranno trasformati e offerti con una proposta degustativa articolata in tre diversi punti di distribuzione. All’esterno del mercato, sulla piazza, sarà presente un chiosco con tavoli e sedie, per gustare il panino vegetariano e il cheeseburger valdostano accompagnati dalle patate.

All’interno del mercato sarà invece possibile assaggiare i piatti caldi, tipici della Valle d’Aosta, come minestre, vellutate e polenta con carne o formaggio. Tutti Made in VdA anche i vini, la birra, i succhi e i digestivi proposti alla buvette.

Lo street food contadino organizzato da Coldiretti, che quest’anno è stato inserito nei punti degustazioni ufficiali della Foire, sarà aperto con orario continuato il 30 gennaio dalle 8 alle 22 e il 31 gennaio dalle 8 alle 15.