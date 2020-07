Ambiente, la Valle d’Aosta è la prima regione italiana vicina all’obiettivo “Consumo di suolo 0”

di Luca Ventrice

Aosta - A scriverlo nel suo Rapporto "Consumo di suolo in Italia” è l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente, che spiega come in Italia cresca più il cemento che la popolazione. Diverso il discorso per la Valle, con soli 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno.