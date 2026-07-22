Aperte le domande di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli nei mercati di Aosta

Entro venerdì 14 agosto 2026, i produttori agricoli potranno fare domanda per l’assegnazione dei posteggi disponibili nei mercati di Aosta.
I quattro avvisi pubblici riguardano i posteggi disponibili presso il mercato coperto di piazza Cavalieri Vittorio Veneto e i mercati di quartiere del mercoledì (piazza Salvadori), del giovedì (viale della Pace) e del venerdì (piazza della Repubblica).
L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le aziende agricole del territorio e segna la ripresa delle procedure di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli. L’ultima risaliva infatti al 2012.
Dopo oltre un decennio, l’Amministrazione comunale ha avviato una nuova procedura che consentirà di valorizzare ulteriormente le produzioni locali e di ampliare la presenza degli imprenditori agricoli nei mercati cittadini.
Gli avvisi sono rivolti esclusivamente agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la vendita diretta dei prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda.
L’assegnazione dei posteggi avverrà mediante graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla disciplina di settore.
“Con questi bandi intendiamo dare un segnale concreto di attenzione al comparto agricolo locale, che rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra economia e per la valorizzazione del territorio”, dichiara l’assessora allo sviluppo economico e alle attività produttive Simonetta Salerno.
Con questa iniziativa, l’amministrazione intende valorizzare modelli di consumo più consapevoli e sostenibili, rafforzando l’offerta mercatale cittadina.
“Vogliamo che i mercati di Aosta continuino a essere luoghi di qualità, incontro e valorizzazione delle eccellenze del territorio”, conclude l’assessora Salerno. “Questo bando va esattamente in questa direzione: creare nuove opportunità per le aziende agricole e rafforzare il ruolo dei mercati come vetrina privilegiata delle produzioni locali“.
Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle domande sono consultabili nella documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aosta ai seguenti link:
• Mercato coperto – Piazza Cavalieri Vittorio Veneto
• Mercato di quartiere del mercoledì – Piazza Salvadori
• Mercato di quartiere del giovedì – Viale della Pace
• Mercato di quartiere del venerdì – Piazza della Repubblica