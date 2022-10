Bambola e Moureun regine alla Croix-Noire, domani la Regionale

La Croix-Noire ha scaldato i motori in vista della Regionale. Oggi, alla vigilia dell’evento più atteso dell’anno del mondo rurale valdostano, l’arena aostana ha ospitato il combattimento interregionale tra le regine primipare di Valle d’Aosta, Canavese e Valli di Lanzo e il “combat du deuxième veau”, antipasto della finale regionale del 65esimo Concours Batailles de Reines di domani, domenica 23 ottobre.

Interregionale, ancora un successo rossonero

Il combattimento interregionale, alla sua sesta edizione, resta ancora valdostano. Rispetto alla prima edizione del 2017 – quella vinta da Saventa di Fulvio Borbey, di recente regina al Comptoir di Martigny – il livello delle contendenti provenienti dal Piemonte è cresciuto parecchio, ma non è ancora sufficiente a provare a portare via lo scettro alle bovine valdostane.

Come all’Espace Mont Blanc, combattono in questo concorso bovine primipare. Tra le 43 partecipanti (di cui 32 valdostane) la migliore è stata Bambola di Luca Castellan e dei fratelli Avoyer, vincitrice della bella finale contro Satana di Alfreda Tillier: combattimento “in continuo movimento”, il loro, risolto dopo poco meno di dieci minuti da un colpo secco e deciso inferto dalla regina di Saint-Rhémy-en-Bosses all’avversaria di Gressan. Al turno precedente si erano fermate Nayeli di Stefano Meccheri di Champdepraz e Dallas di Enrico Teppati Gac di Mezzenile, reina delle Valli di Lanzo che con il suo terzo posto ha comunque ripagato il risultato “di squadra” delle bovine piemontesi presenti alla Croix-Noire. Classificate al quinto posto Ardita di Nicola Giacomino di Favria, Mora di Maurilio Gerard di Cogne, Diamant di Ymak Frassy e Marco Chamonin di Arvier e la superba Poudre di Enzo Marcoz di Brissogne, la bovina più coraggiosa vista in campo. Notevole il suo percorso: agli spareggi ha combattuto per oltre 20’ con Farouk dei fratelli Fary di Torgnon, agli ottavi era stata protagonista di un altro incontro epico contro Furia di Andrea Borgesio, premiata come la più combattiva della giornata.

“Deuxième veau”, il bosquet a Moureun di Nello Girod

Il concorso riservato alla bovine al secondo vitello è invece più recente, visto che è nato nel 2020 in sostituzione della Regionale : quell’anno, a causa della pandemia, le eliminatorie delle batailles non si tenettero e il comitato degli Amis des Batailles de Reines ebbe appena il tempo di radunare gli appassionati alla Croix-Noire a fine ottobre prima che partisse la cosiddetta « seconda ondata » del Covid-19.

L’attualità racconta di un successo di Moureun di Nello Girod, la bovina più prestante tra le 33 selezionate per questo concorso: in finale la reina ha avuto la meglio su Youky di Claudio Berthod di Doues, mentre nel turno precedente aveva allontanato Sambayon di Wilmo Bizel di Morgex. L’altra terza classificata è invece Pikachu di Davide Bieller di Pré-Saint-Didier: sono invece state quinte a parimerito Brooklyn de La Ferme du Grand Paradis di Cogne, Zara di Clelia Bich di Pontey, Regina di Davide Brunet di Gressan e Tulipe di Imak Frassy e Marco Chamonin di Arvier. Per Nello Girod di Fontainemore un’emozione speciale per questa vittoria: un anno fa, alla Regionale, la sua Energie aveva vinto il titolo del primo peso, che purtroppo non potrà difendere domani non essendo gravida.

Domani il piatto forte

Le due finali di oggi si sono concluse verso le 18: nelle stalle della Croix-Noire è iniziata poco dopo la festa degli allevatori, comunque moderata rispetto al solito. Il motivo? La giornata “cerchiata in rosso” sul calendario è quella di domani, domenica 23 ottobre. Senza nulla togliere alle competizioni odierne, l’appuntamento da non mancare è quello con la “finalissima” del 65esimo concorso regionale delle batailles.

Dalle 8 alle 10 sono attese alla pesatura dell’arena 196 bovine, ovvero le 216 qualificate nelle 18 eliminatorie del 2022, le 3 regine uscenti. In realtà mancheranno all’appello 23 aspiranti reines, tra le quali anche due delle regine del 2021, ovvero Orsières di Alino Marquis (seconda categoria, squalificata) e Energie di Nello Girod (prima categoria), non gravida.

I combattimenti inizieranno alle 11, l’assegnazione dei bosquet – come da tradizione – avverrà sotto la luce dei riflettori dell’arena Croix-Noire. I biglietti di ingresso all’arena costano 20 euro (gratuiti fino ai 18 anni).