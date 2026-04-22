Cane da caccia ucciso a Verrogne: “sbranato dai lupi” durante l’addestramento

Si chiamava Luna ed era un segugio. Un segugio da lepre, come tiene a specificare il suo ex proprietario e cacciatore Francesco Falcicchio, “perché un buon segugio deve inseguire una sola bestia, quindi ci sono i segugi da lepre, oppure da cinghiale o, non qui da noi ma ad esempio in Friuli, anche da capriolo”.

Sabato 18 febbraio, Falcicchio si apprestava a portare due dei suoi tre segugi, Luna e Birba, nell’area di addestramento per cani da caccia di Verrogne, sulla collina di Saint-Pierre. La stagione di caccia è infatti chiusa e dal 2 febbraio al 10 maggio i cacciatori devono rivolgersi alle aree di addestramento, pagando una quota di ingresso, per far correre i propri cani.

Dopo un po’ che aveva lasciato liberi i segugi, Falcicchio ha visto tramite il gps che Luna si era allontanata a 700 metri di distanza verso nord, nella direzione della Becca France. “Avevo deciso di comprare i collari gps qualche anno fa, proprio in previsione dei lupi. Dentro di me sapevo che prima o poi sarebbe successo”.

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Ottantaquattrenne, Falcicchio ha provato a chiamare il figlio, che era però impegnato con i nipotini. Allora, nonostante la salita fosse faticosa, si è messo in cammino da solo per raggiungere Luna. Quando è arrivato, lo aspettava uno spettacolo cruento. “Ho trovato la cagna sbranata sul lato delle costole. Il lupo aveva lacerato più che altro la pelle, per poi fare un buco e mangiare fegato e polmoni”.

Falcicchio si è subito rivolto al Corpo forestale, che ora accerterà quanti lupi erano presenti. Ex presidente, per 9 anni, dell’Unione Segugisti Valle d’Aosta, Falcicchio faceva partecipare i suoi segugi a diverse competizioni, chiamate ‘prove su lepre’. Luna ne aveva vinta una di coppia qualche anno fa, mentre quest’anno non si era qualificata, non essendo riuscita a scovare la lepre nel termine previsto dei 40 minuti.

“C’è molta preoccupazione tra i cacciatori”, confida Falcicchio, che sottolinea anche il costo notevole per l’acquisto dei segugi e il loro addestramento. “Non è però una questione di soldi, ma soprattutto di affetto. Luna era una buona cagna, il legame che si sviluppa con i segugi addestrati è simile a quello tra persone, la gente non può capire. È giusto che il lupo sia tutelato, ma non per questo bisogna rischiare che minacci troppo gli altri animali, dalla selvaggina alle bestie da allevamento, fino ai cani da caccia”.