Covid, come funziona il Green Pass. La Regione valuta i tamponi gratis per gli spostamenti

Aosta - Il "pass" per spostarsi in entrata o uscita dalle regioni arancioni o rosse è in vigore dal 26 aprile. Può ottenerlo chi ha chiuso il ciclo vaccinale, chi è guarito dall'infezione e chi risulta negativo al tampone entro le 48 ore dallo spostamento. Test che la Regione vorrebbe gratuiti, cercando le risorse in Bilancio. I problemi, però, sono anche logistici.

Era nell’aria da tempo, e non ha mancato di far discutere. Assieme al ritorno delle zone gialle, con le riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per il 26 aprile, ha esordito il green pass, la certificazione che permette di spostarsi dalle regioni “gialle” a quelle “arancioni” (come la Valle d’Aosta stessa, assieme a Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) e “rosse” (la sola Sardegna).

Pass che serve per gli spostamenti turistici, o per far visita a parenti e amici, dal momento che per le esigenze più stringenti – gli ormai noti motivi di lavoro, salute e necessità, cui si aggiunge il raggiungimento, per i non residenti, delle seconde case – spostarsi tra regioni di colore diverso, previa autocertificazione, era già possibile.

Non solo però, dal momento che il green pass permetterà l’accesso ad eventi e spettacoli, dai concerti alle competizioni sportive, fino a cinema e a teatri che – essendo a capienza ridotta – necessitano la prenotazione. Nulla cambia invece, nonostante la certificazione, per il “coprifuoco”, che resta in vigore anche per i possessori dalle 22 alle 5.

Ottenere il “pass”

La “certificazione verde” – disponibile sia cartacea, sia digitale – si ottiene completando il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19, dopo la guarigione dall’infezione o esibendo un tampone molecolare, oppure un test antigienico rapido, negativo entro 48 ore prima dello spostamento.

Essendo valido per tutte le persone che hanno più di due anni, anche i bambini hanno l’obbligo di sottoporsi al test, non essendo questi tra la popolazione sottoposta a vaccino.

Nei primi due casi il pass dura sei mesi dalla data della seconda vaccinazione e dalla certificazione di avvenuta guarigione, mentre ha durata di sole 48 ore in caso di test negativo.

Il pass viene rilasciato automaticamente dalla struttura che somministra la vaccinazione – che da maggio comprenderà le farmacie -, dalle autorità sanitarie che hanno eseguito il tampone (strutture pubbliche, private accreditate, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) e dalla Regione o Provincia di competenza.

I dubbi sul certificato, di forma e di sostanza

Come detto, sono diversi i dubbi – e molte le polemiche – che il pass sta portando con sé, a partire da quelli sollevati dal Garante per la privacy che ha segnalato al Governo diverse criticità – e inviato un “avvertimento formale” all’Esecutivo – giudicandolo “gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”.

Domani, poi, a tenere banco sarà la discussione al Parlamento europeo dove si parlerà di un certificato comunitario e si esplorerà la possibilità riguardo la gratuità dei tamponi per viaggiare, come già avviene per i vaccini. Il certificato europeo – che sarà digitale -, nei piani dovrebbe vedere la luce a fine giugno, e comprendere al suo interno anche i vari pass nazionali.

Ma i dubbi sono anche altri, anche se il Presidente della Regione Erik Lavevaz, non più tardi di qualche giorno fa, spiegava a nome e per conto della Giunta che “la nostra intenzione è di lavorare per semplificare il modo in cui i cittadini valdostani possano ottenere queste certificazioni, rendendole più veloci”.

Il “pass” in Regione

Da ora in avanti la certificazione sarà quindi automatica, ma non ci sono rischi di sovraccarico burocratico nel dover “recuperare” chi ha chiuso il ciclo vaccinale in precedenza: “A tutti coloro i quali hanno fatto la seconda dose – spiega l’Assessore alla Sanità Roberto Barmasse – veniva già rilasciato il certificato di vaccinazione cartaceo. Nel caso fosse stato smarrito è comunque presente sul Fascicolo sanitario elettronico, e può essere richiesto”.

Diversa, rispetto alla prassi solita, la questione che riguarda la guarigione dal Covi-19: “Il Decreto non prevede che serva l’Ordinanza del Sindaco – prosegue l’Assessore -, quindi è sufficiente il tampone o il certificato di malattia pregressa. Purtroppo, la procedura non è molto snella”.

Soprattutto, però, è una procedura onerosa. Una famiglia, non vaccinata e che non ha avuto l’infezione, rischia di spendere cifre importanti per un “via libera” che durerebbe comunque solo 48 ore. Barmasse spiega in che direzione la Regione vorrebbe muoversi, sul crinale che sta percorrendo anche il Parlamento europeo: “È un discorso che stiamo affrontando. Io, personalmente, sono per la gratuità dei tamponi. Essendo però un un problema di Bilancio regionale stiamo valutando come poter fare, anche in base ai costi e in base alle risorse”.

Questione, però, che diventa anche logistica: “Dovremmo poi creare anche altri centri per effettuare i test, per non sovraccaricare il drive-in – aggiunge l’Assessore -. Anche perché sarebbe un paradosso che una famiglia, per esempio, di Cervinia debba venire ad Aosta per fare un test per poi uscire dalla Valle”.

Sugli atti pratici, in Regione ci si muove con prudenza, in attesa di sviluppi: “Stiamo valutando se creare un software che possa essere utile per i valdostani – chiude Barmasse -. Al momento siamo un po’ in standby, perché serve capire cosa si farà a livello nazionale. Ad esempio, è stato detto che avrebbero prodotto la famosa ‘Digital green card‘ in tempi brevissimi. Il rischio sarebbe quello di produrre un software, come quello in uso in Alto Adige, che però, oltre a costi aggiuntivi, creerebbe una sovrapposizione di più sistemi”.