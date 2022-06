Partire dall’esperienza concreta di alcune famiglie che sono riuscite, faticosamente, a costruire un progetto di vita personalizzato, su misura, e orientato alla partecipazione e al coinvolgimento nella società di bambini, ragazzi, giovani e adulti con disabilità, in cui il valore del prodotto, il progetto stesso, è dato dalla qualità del processo di co-costruzione.

E’ l’obiettivo dell’incontro, aperto a tutti, organizzato dal neo costituito “Comitato per l’attuazione della legge 162/98 in Valle d’Aosta”, e in programma venerdì 10 giugno 2022 alle 18 presso l’aula formazione del Foyer Montfleury in Via Piccolo San Bernardo 26 ad Aosta.

Nato da un gruppo di famiglie valdostane, il Comitato si impegna per la piena e concreta attuazione anche in Valle d’Aosta della legge 162/98 e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Durante l’incontro sono previsti gli interventi di Daniela Gariglio, del Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente dell’Università di Torino, Barbara Bichiri e Claudio Gilardi del Comitato Famiglie 162 del Piemonte, uno dei primi nati in Italia.