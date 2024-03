Festa della donna: le iniziative in Valle d’Aosta

Dall’arte, allo sport, alle occasioni di beneficienza fino ai flash mob di protesta. Sono tante le iniziative in Valle d’Aosta organizzate per l’8 marzo, festa della donna.

Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata internazionale della Donna, i castelli di proprietà regionale, i siti archeologici di Aosta e le sedi espositive cittadine della Chiesa di San Lorenzo e del MAR-Museo Archeologico Regionale accoglieranno tutte le donne offrendo, oltre all’ingresso gratuito, un primaverile omaggio floreale.

I siti archeologici di Aosta aderenti all’iniziativa sono: l’Area megalitica, il Criptoportico, il METAMAR2025-Museo Archeologico Regionale e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. All’Area megalitica alle ore 18 è in programma la visita tematica dal titolo La figurazione del femminile dalla Preistoria al Medioevo. La visita sarà gratuita per le donne e avrà una durata di 1h30.

Nella Chiesa di San Lorenzo sarà visitabile fino al 24 marzo 2024 la Mostra Amniotica di Marco Bettio mentre, al Museo Archeologico Regionale, l’esposizione Felice Casorati. Pittura che nasce dall’interno, sarà visitabile fino al 7 aprile 2024. Proprio in relazione a quest’ultima, in occasione della Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo alle ore 17 si terrà un incontro dal titolo La figura femminile nell’opera di Felice Casorati. Alla serata interverranno Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi (Piacenza), Riccardo Passoni, storico dell’arte e dirigente GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino), Luigi Cavallo e Paolo Repetto, storici dell’arte.

Tornano le Violette nelle piazze valdostane

Come ogni anno, in occasione della Festa della Donna, l’Associazione Viola scende nelle piazze valdostane per la tradizionale vendita delle violette. Nelle piazze di Aosta, Aymavilles, Verrès, Brusson e Saint Vincent, i cittadini potranno acquistare una violetta, il fiore simbolo dell’associazione, per sostenere Viola e le sue iniziative. Anche ad Arnad si potranno acquistare le violette, ma non in piazza: la sera dell’8 marzo presso la Chiesa di San Martino alle ore 21, ci sarà il concerto “Donne in VIOLA”, dove si alterneranno 5 cori femminili della Valle d’Aosta.

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, venerdì 8 marzo l’Associazione torna anche sulle piste di sci di La Thuile. Le funivie Piccolo San Bernardo Spa, hanno previsto una giornata di sci solidale con lo sconto del 50% sullo skipass per le donne e la successiva donazione all’Associazione VIOLA di una parte del ricavato.

Gli appuntamenti di quest’anno avranno inizio lunedì 4 marzo a Verrès in Piazzale Europa dalle ore 8 fino ad esaurimento viole. Venerdì 8 e sabato 9 marzo dalle ore 9 alle ore 17.30 in Piazza Chanoux ad Aosta un doppio appuntamento addolcito dalla presenza de “Le frittelle di Giò e Martino” nel pomeriggio. Anche parte dei proventi delle deliziose frittelle di mele saranno devoluti all’Associazione Viola. Presso il banchetto in piazza Chanoux sarà possibile acquistare un biglietto per la fiaccolata I Light Pila (dedicata ai pedoni) di sabato 9 marzo, che illuminerà di rosa le piste del comprensorio e il cui ricavato sarà devoluto a Komen Italia, associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Sabato 9 marzo, dalle ore 9 fino ad esaurimento viole, Viola sarà in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint Vincent. Il 9 e 10 marzo le volontarie di Viola saranno anche a Brusson davanti alla chiesa dopo la Messa, il sabato alle 18.30 e la domenica alle 10.

A concludere la settimana, domenica 10 marzo, dalle ore 9 e fino ad esaurimento viole, l’appuntamento sarà ad Aymavilles in Place Chillod.

Conferenza Inediti percorsi professionali: oltre gli stereotipi del lavoro femminile”

All’Università della Valle d’Aosta mercoledì 6 marzo alle 17.30, presso nell’aula magna dell’Università in Strada Cappuccini 2A ad Aosta, si

terrà la conferenza “Inediti percorsi professionali: oltre gli stereotipi del lavoro femminile”. L’iniziativa è promossa dall’Ateneo valdostano e dalla Consigliera di parità. Durante l’appuntamento saranno tratteggiate le storie professionali di figure femminili che con il loro esempio possono ispirare il presente e il futuro dei contesti lavorativi e delle professioni. Nello specifico si parlerà di Maria Montessori, pedagogista, educatrice e medico italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, Lidia Poët, una delle prime donne in Italia a laurearsi in giurisprudenza e ricordata soprattutto per la tenacia, l’ostinata determinazione con cui difese per lunghi anni il suo diritto di esercitare la professione di avvocato, Clara Schumann, una delle più importanti musiciste dell’Ottocento, Emma Strada,

prima donna a laurearsi in ingegneria civile in Italia nel 1908 al Politecnico di Torino e responsabile della realizzazione di una galleria di accesso ad una miniera di Ollomont in Val d’Aosta.

Interverranno l’Avvocata Chiara Viale (A&A Studio Legale), il Professor Alessandro Mercando (Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste), il Professor Andrea Bobbio (Università della Valle d’Aosta) e la Dottoressa Margherita Bongiovanni (Politecnico di Torino).

La conferenza, libera e gratuita, è fruibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams accessibile dal sito internet di Ateneo www.univda.it.

Una mostra e una conferenza organizzata dagli ordini delle professioni infermieristiche

Dal 2 marzo all’8 marzo la sala dell’Hotel des États ospita la mostra fotografica a cura di Fabio Dibello. Venerdì 8 marzo dalle 16 è in programma invece l’evento aperto a tutta la cittadinanza, “Sono donna cosa posso “fare”?”, moderato da Alexine Dayné con la partecipazione della dottoressa Antonia Billeci, di Barbara Biasia, dell’Assessora comunale Clotilde Forcellati, della presidente del Centro donne contro la violenza sulle donne Anna Ventriglia e di Simona Spataro.

Flash mob del Centro donne contro la violenza sulle donne

Sabato 9 marzo, il giorno dopo la festa internazionale della donna, il Centro donne contro la violenza sulle donne organizza un flashmob sulle note di Break the chain. Un corteo che partirà alle ore 15 dall’Arco di Augusto fino in Piazza Chanoux

“Ogni giorno dell’anno siamo impegnate nella lotta per conquistare la parità sotto ogni punto di vista, per rivendicare i nostri diritti e sabato 9 Marzo, il giorno successivo alla festa internazionale della donna, ne approfittiamo per tornare tutte e tutti insieme in piazza. – spiega una nota –

Non sarà un evento solo al femminile, ma, come tutti i nostri eventi, sarà aperto sia a uomini che donne che vogliano celebrare questa ricorrenza e manifestare con noi per una società più inclusiva e che vada verso la parità di genere”.

L’obiettivo è “riempire nuovamente la piazza e ricordare, alle istituzioni e alla società, che siamo donne ogni giorno dell’anno e non ci si può impegnare in eventi solo in concomitanza del 25 novembre e dell’8 marzo, ma responsabilizzarsi ogni giorno e procedere insieme verso un obiettivo comune: la parità, l’eliminazione di violenze e discriminazioni di genere”.