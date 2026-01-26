Fiera di Sant’Orso 2026, come cambia la viabilità di Aosta

Per la Fiera di Sant’Orso, in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio per le vie del centro storico cittadino, il Comune di Aosta ha emesso un’ordinanza che definisce, come sempre, diverse modifiche alla circolazione per permettere lo svolgimento della manifestazione.

Anzitutto, viene istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli – ad esclusione quelli del soccorso o in servizio di polizia e di quelli per la circostanza autorizzati –, in diverse vie e piazze cittadine a partire dalle 7 del 29 gennaio e fino alle 24 del 31. Il divieto di transito – spiega l’ordinanza – verrà attuato con provvedimenti graduali e posti in essere anche con il posizionamento di barriere fisiche sulla carreggiata stradale.

Le vie vietate al transito

Le strade interessate al divieto di transito e sosta sono: via Antica Vetreria (in tutta la sua estensione), via Garibaldi, via Sant’Anselmo, via Sant’Orso, via e piazza Porta Pretoria, via Antica Zecca, piazza Arco di Augusto, via Mazzini, via Lucat, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Vevey, via Carrel (nei tratti interni a nord ed a ovest, tra via Lucat e via Carrel stessa), via Prés des Fossés, via Torino, via Boson, piazzale Ancien Abattoir, via Festaz, via Frutaz, via Cerlogne, via Cerise, via Tour de Pailleron, via Matteotti, rue de l’Archet, via Ribitel, via Duc, via Promis, piazza Narbonne, piazza Plouves, avenue Conseil des Commis, piazza Chanoux (eccetto eventuali occupazioni commerciali-espositive debitamente autorizzate, via Xavier de Maistre, via Monseigneur de Sales, via Hôtel des États, piazza San Francesco, via Chabloz (piazzale esterno alla carreggiata principale e stalli di sosta per motocicli), via Gramsci, via Losanna, via Piave, via IV Novembre, via Crétier, via Bramafam, via Trottechien, via Stévenin, via Torre del Lebbroso, via Anfiteatro, via De Tillier, via Aubert, via Croix de Ville, via Marché Vaudan, via Malherbes, piazza Roncas, via Tourneuve, via Martinet, viale della Pace, piazza Giovanni XXIII, piazza della Repubblica (lati sud e nord, ad eccezione dei mezzi autorizzati inclusi quelli dei vigili del fuoco e dell’Assessorato alle Attività produttive), via Guido Rey, via Jean de la Pierre (nel tratto compreso tra viale Federico Chabod e via Guido Rey), via Esperanto, via Avondo, via Monte Solarolo, via Monte Vodice (lato sud-est – piazzale interno adibito a parcheggio e riservato espositori e veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno).

Gli altri divieti attorno al centro

È istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli in via Scuola Militare Alpina e via Vaccari (fino agli stalli di sosta regolarmente istituiti) dalle 6 del 30 gennaio alle 24 del 31.

A questo si aggiunge il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli sulla porzione di strada comunale ad ovest della rotatoria formata dalle vie Scuola Militare Alpina-Pasquettaz-Mont Gelé, fino alla rotatoria successiva in direzione ovest, dalle 6 del 30 gennaio alle 24 del 31.

L’ordinanza prevede anche il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli muniti di regolare permesso da parte dell’Assessorato alle Attività produttive, in via Piave nord (dalle 7 del gennaio alle 24 del 31) e in via Losanna est (dalle 22 del 29 gennaio alle 24 del 31) per permettere la sosta autorizzata ai veicoli in servizio al Centro Operativo Misto.

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli anche in via Paravera (nel tratto tra il passaggio a livello e la rotatoria con via 1° Maggio, compresi sia i parcheggi in linea sia l’intero piazzale adibito a parcheggio a est della via stessa) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia in servizio di emergenza e in servizio d’istituto, per consentire il transito, la manovra d’inversione e la discesa e la salita dei passeggeri dei bus dedicati (“BusItalia”) per la Fiera di Sant’Orso, dalle 20.00 del 29 gennaio alle 22 del 31 gennaio.

Il provvedimento istituisce anche il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, ad esclusione dei veicoli di soccorso, in servizio di polizia e di quelli per la circostanza autorizzati, in piazza di Arco d’Augusto (zona riservata alla circolazione ZTL e non, tra l’Arco e via Garibaldi) dalle 6 del 29 gennaio alle 24 del 31; cui si aggiunge il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, tranne per i mezzi degli espositori muniti di regolare permesso, nel piazzale adibito a parcheggio davanti alle scuole elementari di piazza Arco diAugusto, dalle 20 del 29 gennaio alle 24 del 31.

I divieti lontani dal centro

È inoltre istituito, dalle 7 del 29 gennaio alle 9 del 1° febbraio, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in viale Federico Chabod nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria della strada della Consolata fino all’Arco di Augusto. Per questo motivo, è previsto l’obbligo di svolta a destra in via Mont Vélan e in via Pasquettaz, per i veicoli che percorrono Corso Ivrea.

In via Pasquettaz viene istituito il divieto di transito sul ponte nuovo – tranne per i veicoli di soccorso, di polizia e dei mezzi pubblici di trasporto urbano in servizio di navetta dedicata – e l’obbligo di svolta a sinistra alla confluenza con corso Ivrea ed il ponte vecchio sul Buthier.

In piazza Arco di Augusto (nella zona ztl riservata alla circolazione veicolare autorizzata) sarà consentita la circolazione ai soli mezzi pubblici di trasporto urbano dalle 7 del 30 gennaio alle 24 del 31, e a quelli di soccorso, in uso a persone disabili con contrassegno dedicato fino al massimo di 8, per raggiungere gli stalli dedicati in piazza Ancien Abattoir, ma anche agli eventuali veicoli autorizzati dagli organi di polizia stradale. All’occorrenza verrà ripristinata una corsia di transito con senso di marcia ovest-est sul ponte vecchio sul Buthier dedicata al solo transito in uscita delle navette.

Dalle 7 del 30 gennaio alle 24 del 31, il tratto compreso tra via Chabod e piazza Arco di Augusto (ovvero tra la rotatoria con la strada della Consolata e il “ponte vecchio” sul Buthier) viene riservato al transito delle navette di collegamento della Fiera.

L’ordinanza istituisce anche il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, tranne che a quelli autorizzati, in via Monte Emilius, (nella porzione stradale pubblica) sul lato est a partire dall’intersezione con via Brocherel e fino a quella a rotatoria con Corso Ivrea, dalle 12 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio.

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nel piazzale ad ovest dell’intersezione tra le vie Clavalité, Caduti del Lavoro e Monte Emilius e Valli Valdostane, dalle 12 del 29 gennaio alle 24 del 31 gennaio. Analogo divieto è previsto sul parcheggio immediatamente a sud della sede del Comando di Polizia locale.

A questi si aggiunge il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle 7 del 29 gennaio alle 24 del 31, nel parcheggio a sud di via Clavalité e ad est del locale Comando regionale della Guardia di finanza; così come in via Duca degli Abruzzi, su entrambi i lati, dalle 6 del 30 gennaio alle 24 del 31.

Stesso provvedimento istituito su ambo i lati di via Monte Pasubio, nel tratto compreso tra via Monte Solarolo e via Monte Vodice, dalle 12 del giorno 29 gennaio alle 24 del 31. Nello stesso tratto di via Monte Pasubio e nello stesso arco temporale, è istituito anche il doppio senso di circolazione, con obbligo di stop e di precedenza in via Monte Solarolo alla confluenza con via Monte Pasubio – Tourneuve. È istituito anche il limite di velocità a tutti i veicoli di 30 Km/h.

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata anche in corso Padre Lorenzo a tutti i veicoli nel tratto compreso tra corso XXVI Febbraio e via Xavier De Maistre dalle 23 del 29 gennaio alle 23 del 31; in via Conseil des Commis lato sud (tranne quelli condotti e, o, al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno) dalle 22 del 29 gennaio alle 22 del 31.

Stesso provvedimento viene adottato in via Ribitel, dalle 00 del 30 gennaio alle 24 del 31; e nelle vie Frutaz, Matteotti, Cerlogne e De L’Archet dalle 7 del 28 gennaio alle 24.00 del 1° febbraio; così come in via Monte Grappa dalle 00 del 30 gennaio alle 24 del 31 e su entrambi i lati di via Caduti del Lavoro dalle 12 del 29 gennaio alle 24 del 31.

Nel tratto di via Festaz compreso tra la rotatoria con le vie Chambéry e Partigiani e via Torre del Lebbroso è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, servirà da percorso obbligato per il transito delle navette di collegamento della fiera.

Per il resto, sono sospese temporaneamente, dalle 6 del 29 gennaio alle 12 del 1° febbraio, tutte le autorizzazioni al transito e alla fermata/sosta nelle ztl con lo spegnimento del sistema di videocontrollo e sanzionamento degli accessi non consentiti ai varchi.

I divieti per la ciclabile

Infine, viene istituito il divieto temporaneo di transito a tutti i veicoli, dalle 12 del 29 gennaio alle 12 del 1° febbraio, compresi i monopattini, i veicoli per la micromobilità elettrica in genere e le “macchine” per la circolazione ad uso di bambini e ad uso di invalidi (“ausili medici”), su tutta la rete di piste ciclabili e, o, itinerari ciclopedonali interessata dalla Fiera (e quelli adiacenti o perimetrali) compresi piazza della Repubblica, via Festaz, piazza Plouves, viale Federico Chabod e via Paravera.

Come cambia la raccolta dei rifiuti

Per le utenze domestiche

In occasione della Fiera di Sant’Orso i servizi di raccolta rifiuti, per le utenze domestiche, subiranno diverse modifiche. Riguardo il conferimento nei Ptr, gli utenti sono invitati a non conferire i propri rifiuti nei punti tecnologici di raccolta dalle 7 e fino alle 19 nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 gennaio.

La raccolta del cartone nel Centro storico (il servizio pomeridiano) non verrà effettuata nella giornata di venerdì 30 gennaio. Il Comune invita gli utenti, quindi, a non esporre il cartone in quella date. Nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 gennaio la raccolta porta a porta nel Centro storico (servizio mattutino) non verrà effettuato. Gli utenti sono invitati a non esporre i contenitori.

I cestini stradali presenti lungo il percorso della Fiera verranno rimossi o sigillati, quindi si invitano gli utenti ad utilizzare gli ecocentri posizionati in tutto il centro storico.

È possibile chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgendosi alla ditta Quendoz srl al Numero Verde 800 77 97 o tramite email rifiuti@quendoz.it oppure, ancora, agli Uffici comunali chiamando lo 0165 300600 o via posta elettronica all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.

Per le utenze non domestiche

Venerdì 30 Gennaio e sabato 31 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (quindi il porta a porta del Centro storico) verrà sospeso. Per questo motivo, è assolutamente vietata l’esposizione del cartone e dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti da parte degli utenti. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 2

febbraio.