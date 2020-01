Fiera di Sant’Orso: + 31% di visitatori nel primo giorno di Millenaria

Aosta - Alle 17 i passaggi in Piazza Chanoux conteggiati dal sistema di telecamere risultano essere 74 mila 450.

Torna a crescere il numero di visitatori. La bella, e non fredda giornata, hanno visto arrivare alla Millenaria il 31% in più di persone rispetto al 2019. Alle 17 i passaggi in Piazza Chanoux conteggiati dal sistema di telecamere risultano essere 74 mila 450. Lo scorso anno, le stesse telecamere avevano registrato 56 mila 958 passaggi.

Questa sera, la Fiera di Sant’Orso proseguirà con la tradizionale Veillà e alle ore 21, Piazza Chanoux sarà animata da balli folk. Domani mattina, venerdì 31 gennaio, la Millenaria riprenderà con l’esposizione dell’artigianato locale e alle ore 15 circa, in Piazza Chanoux, si svolgerà la premiazione ufficiale.

Alle ore 21, la 1020a edizione della Fiera di Sant’Orso si chiuderà con un concerto al teatro Giacosa di Aosta dei gruppi Trouveur Valdotèn, La Kinkerne (Savoia) e Vincenzo Chacho Marchelli con i musicisti dal Piemonte.