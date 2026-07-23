FlixBus amplia le rotte da Aosta: nuove corse verso Liguria, Adriatico e città d’arte

Dopo Genova, collegata quattro volte al giorno, Sanremo, ogni giorno, per l’estate sarà possibile raggiungere con Flixbus anche La Spezia e Savona. E’ una delle novità che la compagnia di autobus annuncia per l’estate, in partenza da Aosta.

Per chi preferisce l’Adriatico al Mar Ligure, le destinazioni sono Civitanova Marche, Porto San Giorgio e la località di Porto D’Ascoli, nel comune di San Benedetto del Tronto. Servizi sono attivi anche per Ancona.

Per chi preferisce le città d’arte, le novità sono le nuove linee dirette per Arezzo e Ascoli Piceno, a cui si affianca un incremento delle corse giornaliere per Perugia e Roma (entrambe servite fino a due volte al giorno). Si intensificano i collegamenti quotidiani con Bologna, Torino, Firenze e Milano, che raggiungono rispettivamente fino a quattro, cinque, sei e sette corse al giorno. Più a sud, infine, sfruttando i collegamenti notturni di FlixBus si può arrivare ogni giorno anche a Napoli, oltre che fino in Sicilia, a Messina, Catania e Palermo.

Il potenziamento della rete FlixBus coinvolge anche Courmayeur, da cui crescono i collegamenti con l’Italia e l’estero. Milano è servita con quattro corse al giorno, Firenze e Bologna, fino a tre corse al giorno, mentre Roma è raggiungibile tutti i giorni con la sola eccezione del giovedì.

Crescono anche le connessioni con la Francia: Parigi si raggiunge due volte al giorno (4 da Aosta) e Chamonix-Mont-Blanc fino a sei, e i collegamenti con Auxerre e Dijon diventano giornalieri.

Completano il quadro i collegamenti fra la regione e gli aeroporti: raddoppiano le tratte che collegano Aosta e Courmayeur con lo scalo di Milano Malpensa, e restano operativi anche i collegamenti con quello di Bergamo-Orio al Serio, che continua a essere raggiungibile due volte al giorno da Aosta e una volta al giorno da Courmayeur.