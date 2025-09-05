Floriana Lauritano sul “red carpet” di Venezia con un abito firmato Fabio Porliod

Anche quest’anno, il “red carpet” del Festival del Cinema di Venezia, uno dei momenti più seguiti d’Italia in fatto di stile ed eleganza, ha visto la presenza delle creazioni dello stilista Fabio Porliod. In particolare, ieri, giovedì 4 settembre, è stato il noto medico estetico (ed ex finalista di Miss Italia) Floriana Lauritano a indossare un abito esclusivo firmato dal valdostano.

La creazione, realizzata interamente su misura, è un abito lungo in seta rossa, caratterizzato da scollatura monospalla e spacco vertiginoso. Un capo sartoriale pensato per esaltare le forme della creatrice del metodo Face Longevity – dal corpo statutario, i lunghi capelli castani e gli occhi profondi – e la sua femminilità, combinando eleganza e sensualità.

Per completare il look sono stati scelti gioielli in oro giallo e un tocco fashion è stato dato dalle scarpe Aquazzurra, accuratamente selezionate da Porliod e dalla Lauritano assieme per creare un effetto armonioso e sofisticato.

Pur non essendo fisicamente presente a Venezia, quest’anno, lo stilista valdostano ha scelto di far parlare le sue creazioni. “Vestire Floriana è stato un vero piacere.- spiega – Sono felice che abbia scelto me per un’occasione così importante, perché oltre ad essere una ragazza bellissima, dentro e fuori, è anche un’amica”.

“Ora mi attende un weekend intenso in Puglia, – aggiunge lo stilista – a cui mi sono dedicato con passione nelle ultime settimane, tanto da decidere di non presenziare a Venezia e rinunciare ad altre opportunità”. Porliod sarà infatti ospite della Mediterranean Fashion Week, dove le sue creazioni sfileranno dopodomani, domenica 7 settembre, a Lecce.