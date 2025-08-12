Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 12 Agosto
  • 12:32

I ragazzi de “Il Cielo in una Pentola” invitati a Parigi a cucinare per l’Unesco

Luca, Miriam, Stefania, Sami, Fabio, Anael, Auna e Francesca, accompagnati da Maria Cosentino, cucineranno e serviranno un secondo piatto valdostano al Palazzo dell'Unesco.
Il cielo in una pentola
Società

Il 21 ottobre prossimo, a Parigi, gli ospiti dell’Ambasciatore italiano all’Unesco assaggeranno anche un secondo piatto tradizionale valdostano. A prepararlo e servirlo saranno i ragazzi del progetto “Il cielo in una pentola” invitati nella capitale francese dallo stesso Ambasciatore per contribuire ad uno degli eventi collaterali organizzato per supportare la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Luca, Miriam, Stefania, Sami, Fabio, Anael, Auna e Francesca, accompagnati dall’instancabile Maria Cosentino, partiranno per la Ville Lumière alcuni giorni prima insieme ad uno chef valdostano (ancora c’è riserbo sul nome), entreranno nelle cucine del quartier generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite e si metteranno ai fornelli per far assaggiare un po’ di Valle d’Aosta agli ambasciatori e agli ospiti illustri del rinfresco.

Palazzo Unesco Parigi
Palazzo Unesco Parigi

“Non saremo soli, con noi a preparare il menu ci saranno una ventina di organizzazioni rappresentative del terzo settore delle diverse regioni italiane, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta” spiega Maria Cosentino, responsabile de “Il cielo in una pentola”. “Per noi questa, dopo la partecipazione a Livorno alla tappa della nave scuola Amerigo Vespucci, è un’altra grande opportunità di farci conoscere, di esportare il nostro modello inclusivo e i far sperimentare  ai contesti prestigiosi e internazionali”.

La trasferta e la partecipazione è possibile grazie alla Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta che ha deciso di sostenere economicamente l’iniziativa.

Il contributo de “Il cielo in una pentola” non si ferma, però, in cucina e in sala. E’ loro la proposta di veicolare il menu della serata attraverso un Qr code accessibile. “E’ un’idea che ci è venuta grazie al lavoro che stiamo portando avanti con l’Unione Ciechi – spiega ancora Cosentino –  l’app che utilizzeremo darà la possibilità di tradurre il menu in 39 lingue, inserire brevi video di presentazione dei piatti e delle ricette, oltre che dare la possibilità anche alle persone ipovedenti di accedere alle informazioni contenute nel codice QR, grazie alla maggiore distanza di lettura e alla facilità di scansione”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI