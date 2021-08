Istituito un gruppo di lavoro per il prossimo appalto dei servizi scolastici di Aosta

Aosta - A deciderlo la Giunta che – per l’affidamento della gestione integrata dei servizi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in scadenza a giugno 2022 – vuole predisporre una nuova procedura dai "forti elementi strutturali innovativi in relazione alle esigenze delle famiglie e delle scuole".

Preparare, per tempo, la nuova gara d’appalto per i servizi scolastici del Comune di Aosta, che scadrà a giugno 2022, è stata messa in piedi – per gestire refezioni, pulizie, servizi accessori, servizi ludico ricreativi per minori e mobilità scolastica – un gruppo di lavoro dedicato.

A deciderlo la Giunta del Capoluogo, che – per l’affidamento della gestione integrata dei servizi per le sue scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di 1° grado – “ritiene opportuno predisporre una nuova procedura di gara connotata da forti elementi strutturali innovativi in relazione alle esigenze delle famiglie e delle scuole, sia per quel che concerne l’attività scolastica, sia per quel che concerne l’attività extrascolastica e sia ancora, per quel che concerne la gestione degli edifici scolastici”.

Il gruppo di lavoro sarà composto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Samuele Tedesco, il Dirigente dell’Area A3 – Servizi Sociali, Demografici e Pubblica istruzione – che avrà funzioni di coordinamento –, un esperto o un’esperta in materia di Alimentazione; un esperto o un’esperta della Facoltà di Scienza della Formazione; un rappresentante delle Istituzioni scolastiche e un componente dell’Ufficio Pubblica Istruzione, con funzioni di verbalizzante.

A supporto del gruppo – spiegano da piazza Chanoux – opereranno il Direttore dell’esecuzione del Contratto attualmente vigente e, nel caso, Associazioni competenti in materia di Alimentazione individuabili rispetto alle linee programmatiche.

Compito del gruppo di lavoro sarà quello di elaborare una proposta sulle caratteristiche della qualità dell’offerta, i criteri di aggiudicazione ed ogni eventuale suggerimento migliorativo. Tutti elementi che andranno a costituire l’impianto degli atti della nuova gara.