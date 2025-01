La top ten di AostaSera, quali sono stati i pezzi più letti del 2024?

Quasi venti milioni. Questo 2024, per noi di AostaSera, ha fatto segnare – dal 1° gennaio al 30 dicembre, ancora non compreso nel conto – 19 milioni 832mila 734 visualizzazioni di pagina. Colpiscono anche gli utenti unici: 3 milioni 560mila 482. In realtà, la possibilità di arrivare a 20 milioni c’è, lo vedremo dal 1° gennaio. Non succede, ma se succede? Non cambia niente, per noi. Ma è una soddisfazione. Sì.

I dati, come sempre, li ricaviamo da Google Analytics e ci servono per capire l’andamento dei nostri articoli ma, soprattutto, cosa interessa ai nostri lettori.

Lo scorso anno erano state 16 milioni 435mila 768 al momento di scriverne, “scollinando” i 17 milioni al 31 gennaio. Un anno fa erano 2 milioni 963mila e rotti, diventati oltre 3,1 milioni chiusi i 365 giorni del 2023. Un bel salto in avanti, impossibile senza voi lettori.

A colpire – dato che sul web “la notizia corre veloce” – è la durata media del coinvolgimento dei lettori. Si parla di 2 minuti e 5 secondi per articolo. Un’eternità, in un flusso rapidissimo di flash news in cui l’attenzione è spesso sollecitata da una miriade di informazioni che si incrociano e si susseguono senza sosta.

Quest’anno abbiamo scritto, in totale, 4.012 articoli, quindi una media di 334,3 pezzi al mese. Mesi ad intensità variabile, com’è ovvio che sia. A svettare, su tutti, è stato novembre con i suoi 380 articoli tondi tondi pubblicati, seguito da ottobre (361) e l’ex aequo – ma al conto finale mancherebbe ancora un giorno – tra marzo e dicembre (353). Ed il mese nel quale abbiamo scritto meno? È agosto, con i suoi 293 pezzi.

Agli articoli si affiancano poi gli eventi, sezione del sito che abbiamo cercato di potenziare e sulla quale puntiamo molto. In tutto, abbiamo messo in pagina 506 eventi nel 2024, con una media di 42,16 a mese. Anche qui, le differenze sono sensibili. Rispetto agli articoli, a “vincere” è proprio il mese di agosto con i suoi 54 eventi pubblicati. Seguono, indietro di un soffio, luglio (53) e maggio (52). Il mese più “scarico” è stato invece febbraio con 27 eventi. Comunque – nonostante l’anno bisestile – parliamo di quasi un evento in pagina al giorno.

Volendo fare un conto complessivo, nel 2024 – tra articoli ed eventi – abbiamo pubblicato 4.518 pezzi, che fanno una media complessiva di 376,5 al mese.

Tanta cronaca e qualche sorpresa

A farla da padrone, e non potrebbe essere altrimenti, è la cronaca. E, soprattutto alcuni grandi drammi che hanno colpito profondamente il cuore della comunità valdostana. Ma, durante l’anno, spiccano anche i grandi eventi sportivi come il Tor des Géants che, come sempre, è una sicurezza per i nostri lettori. Oppure le condizioni meteorologiche, la neve su tutte.

Dalla cronaca, spesso nascono pezzi “paralleli” che raccontano o approfondiscono alcuni fatti. Lo dimostra il lavoro fatto per coprire l’alluvione che tra il 29 ed il 30 giugno ha colpito la Valle, con gravi danni a Cogne e Cervinia. Soprattutto, i racconti delle persone, ma anche pezzi “di servizio” sulla chiusura delle strade e sugli aiuti economici.

Qualche sorpresa, fuori dalla top ten ma degna di nota, c’è sempre. Quest’anno è toccato al “bolide luminoso” che ha solcato i cieli valdostani la mattina del 7 novembre. L’articolo ha “cubato”, in totale, ben 30.853 visualizzazioni.

La top ten dei pezzi più letti