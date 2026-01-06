Facebook Twitter Instagram Youtube

  Ultima modifica: 06 Gennaio
Location di successo per la pista di pattinaggio in piazza Narbonne

La pista di pattinaggio natalizia, che dopo piazza Chanoux e piazza San Francesco è stata allestita quest'anno in piazza Narbonne, sembra soddisfare sia i gestori sia i fruitori.
Pista pattinaggio mercatini
Società

Non è servito il gelo degli ultimi giorni a fermare i frequentatori della pista di pattinaggio targata Peter De Rossi, che quest’anno si è spostata per la prima volta in piazza Narbonne, a pochi passi dai giardini Emilio Lussu e dal Marché Vert Noël di piazza Chanoux. A pattinare sono soprattutto bambini e adolescenti, che, sulle note di Rino Gaetano e dei Ricchi e Poveri, percorrono a decine la nuova pista. Trenta metri di lunghezza e un percorso pattinabile di settanta metri, la nuova struttura sembra soddisfare sia gli esercenti sia i fruitori, che apprezzano sia la disposizione triangolare, estesa all’intera piazza, sia la vista sul paesaggio retrostante. 

Pattinaggio mercatini
Peter De Rossi

Peter De Rossi, gestore della pista dal 2018, si rivela soddisfatto di questa stagione che, inaugurata il 15 novembre 2025, si estende quest’anno fino all’11 gennaio 2026. “Il tempo è stato dalla nostra parte e la pista piace moltissimo. Ovviamente ci sono meno passaggi rispetto ai primi anni, quando si trovava in piazza Chanoux. Però è sicuramente meglio dell’anno scorso, quando era in piazza San Francesco: lì era più nascosta, le persone facevano più fatica a trovarla e poi era in un parcheggio. Qui i turisti vengono anche solo per fare le foto con dietro le montagne. Poi, invece di realizzare una pista dritta, abbiamo avuto l’idea di sfruttare meglio lo spazio della piazza per fare un percorso triangolare, che permette di guadagnare dei metri e sta riscontrando molto successo”. 

Pattinaggio mercatini
La pista di pattinaggio in piazza Narbonne

Sulla clientela, De Rossi spiega che “il pubblico di Aosta ha sempre risposto molto bene, ma ci sono anche sempre più turisti, perché ormai è pubblicizzata e conosciuta: le persone sanno che c’è ogni anno e spesso arrivano con i propri pattini. I turisti sono contenti perché vedono qualcosa di particolare in questa pista. E poi abbiamo fatto molte promozioni con le scuole o con degli sponsor, in cui regalavamo gli ingressi e lasciavamo da pagare solo i pattini. Tra sconti e omaggi, abbiamo dato circa un migliaio di biglietti”. 

Come per il Marché Vert Noël, situato poco distante, anche qui il picco di affluenza si è registrato nel weekend dell’Immacolata. È soprattutto, però, durante le vacanze di Natale che la pista rappresenta un appuntamento fisso non solo per i locali, ma talvolta anche per chi viene da fuori. Come Erica, che viene da Lugano e ha portato a pattinare sua figlia insieme alle cuginette di Aosta. “L’altro giorno c’era davvero tanta gente e si faticava quasi a pattinare. Le piste hanno però le stesse dimensioni ovunque e anche la pista di Lugano è grande più o meno come questa”. 

