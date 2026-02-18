Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  18 Febbraio
  • 18:27

Marché Vert Noël solidale: 33 mila euro al Banco Alimentare per la Valle d’Aosta e all’Associazione Albero di Zaccheo

I soldi -  ciascuna associazione ha ricevuto 16.510 euro - sono stati consegnati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio dall’Associazione Nazionale Alpini della Valle d’Aosta.
Cerimonia consegna fondi raccolti ANA copia
Società

Sono andati al Banco Alimentare per la Valle d’Aosta e all’Associazione Albero di Zaccheo i fondi raccolti dai numerosi volontari
dell’Associazione Nazionale Alpini della Valle d’Aosta durante i 47 giorni dell’ultima edizione del Marché Vert Noël.

I soldi –  ciascuna associazione ha ricevuto 16.510 euro – sono stati consegnati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio nella sede Ana di Villa Brezzi.

Nel corso del 2025, il Banco Alimentare per la Valle d’Aosta ha sostenuto 1.219 persone in condizione di grave deprivazione attraverso l’erogazione di aiuti alimentari e misure di accompagnamento, distribuendo complessivamente 31,10 tonnellate di alimenti, di cui 5.682pacchi alimentari finanziati dal Programma Nazionale Inclusione.

L’Associazione Albero di Zaccheo sta invece lavorando al progetto Casa Zaccheo che prevede la ristrutturazione di due edifici storici in stato di abbandono, a soli 15 minuti da Aosta, con l’obiettivo di trasformare Casa Zaccheo in un luogo accogliente per la comunità. Attraverso eventi di socialità e iniziative comunitarie, si punta a preservare questi spazi dal degrado e a restituirli alla cittadinanza come luoghi vivi e inclusivi.

