Miss Italia, un casting e una selezione per ripartire dopo il lockdown

Sono circa una quarantina le ragazze che hanno partecipato al primo casting del 2021 per Miss Italia, nella collaudata cornice dell’Ippodromo di Vinovo, in Piemonte Altrettante quelle che hanno calcato la passerella di Verzuolo, in provincia di Cuneo, dove si è svolta la prima selezione della stagione. Le ragazze che si sono iscritte finora alla nuova edizione sono 9722 in tutta Italia, oltre 300 delle quali in Piemonte.

Nella prima selezione, ad aggiudicarsi il titolo di Miss Villa di Verzuolo è stata Carlotta Necchi, 24 anni di Valenza (AL), 1,68 capelli neri e occhi verdi, laureata in Biotecnologie, amante dello sport e della ginnastica artistica. A seguire, Alice Fenoglio, 18 anni di Robassomero (TO), eletta Miss Rocchetta Bellezza. Poi Miss BE_Much, Miriam Torrisi, 25 anni di Quart (AO). Il titolo di Miss Quarta Classificata è andato invece ad Alessandra Francese, 20 anni di Moncalieri (TO). E ancora, Miss Quinta Classificata, Martina Silvestri, 21 anni di La Loggia (TO). Infine, Miss Sesta Classificata, Mariana Cristina Da Silva Cosme, 26 anni di Nichelino (TO).